Известная украинская блогерша в третий раз стала мамой — видео

Известная украинская блогерша Лидия Кошарская, чей Instagram насчитывает более 522 000 подписчиков, недавно поделилась с поклонниками невероятной новостью. 18 декабря Лидия стала мамой третьего ребенка — сына по имени Лев.

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Известная блогерша Лидия Кошарская, чей Instagram насчитывает 522 000 читателей, недавно порадовала поклонников радостной новостью о рождении третьего ребенка. Радостной вестью блогерша поделилась у себя на странице Инстаграм.

Судя по всему малыш появился на свет еще вчера, 18 декабря. Как уточнила блогерша, у нее родился сын. Это третий ребенок в семье Кошарской. Кроме этого, пара имеет двух дочерей старшую 5-летнюю Нану, годовалую Тею и новорожденного сына Льва.

О третьей беременности Лидия сообщила в июле. Тогда блогер призналась, что не ожидала так быстро забеременеть в третий раз, ведь недавно родила, однако пойдя на УЗИ узнала, что ожидает пополнения. Уже впоследствии она сообщила, что на этот раз у нее будет сын.

Рожала Лидия Кошрская в тернопольском паранательном центре. Малыш родился с весом 3 790 кг и ростом 52 сантиметра.

Лидия также поделилась интересной историей из своего опыта родов. "Ну что ж, таки еще допишите в тот список методов стимуляции: педикюр или маникюр. Ведь это уже второй раз, что после педикюра я еду рожать (так было и с Теей)", — пошутила блогерша.

Она также рассказала, что первые схватки почувствовала в 8 часов утра, а в роддом приехала уже с открытием на 2 "пальца". Лидия рожала полусидя, что для нее было удобнее всего.

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