41-летняя судья "МастерШеф" Лиза Глинская впервые стала мамой — первые фото близнецов

Украинский шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская впервые стала мамой в 41 год. Звезда родила двух дочерей, новостью о чем поделилась через полтора месяца после родов.

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Украинский шеф-повар, победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская поделилась радостной новостью — она впервые стала мамой. Об этом она написала у себя на странице в Инстаграм.

Как оказалось, еще 4 ноября Лиза родила двух дочерей, однако о пополнении в семье решила рассказать только 19 декабря. Глинская опубликовала трогательные кадры из роддома и поделилась своими эмоциями.

"Долгий путь... Мгновения, которых я ждала так много лет, внутреннее, мощное, настоящее счастье через слезы радости. Безграничная любовь... Я мама двух невероятных девочек, которые пришли в этот мир", — написала шеф-повар.

Имена новорожденных дочерей Елизавета Глинская пока держит в тайне.

Лиза также объяснила, почему не сообщала о своей беременности и родах раньше: "Любит ли счастье тишину? Да, я тихонько хранила свое счастье под сердцем все 9 месяцев беременности и почти 2 месяца после рождения девочек. За это время я прошла путь длиной в несколько жизней, получила бесценный опыт и много изменений. Сейчас чувствую силы и желание делиться этим".

Заметим, что несколько лет назад Лиза пережила потерю ребенка из-за врачебной ошибки. Теперь она счастливая жена Максима Большакова, у которого есть 11-летний сын от предыдущих отношений.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена Виталия Кличко поздравила их сына с выпускным.

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