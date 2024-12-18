Бывшая жена Виталия Кличко поздравила их сына с выпускным (фото)

24-летний Егор-Даниэль окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. Его лично поздравила мама, которая приехала из Германии.

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Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова поздравила их старшего сына с окончанием учебного заведения в Лондоне. Кадрами с первенцем модель поделилась в Instagram.

24-летний Егор-Даниэль окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. Поздравить его лично приехала мама, которая последние годы живет в Германии.

"Невероятно гордая мама", — написала Наталья Егорова.

На фото выпускник предстал в конфедератке и деловом костюме, демонстрируя документ о европейском образовании. Они с мамой искренне улыбались, позируя для семейных кадров.

"Самое главное для меня — чтобы ты был счастлив", — добавила экс-супруга Виталия Кличко.

Наталья Егорова с сыном Наталья Егорова с сыном

В частности, Наталья Егорова поделилась кадрами сына с загадочной девушкой. Она сняла их со спины, поэтому непонятно, это девушка Егора-Даниэля или его сестра Елизавета-Виктория, которая живет в Нидерландах.

Сын Виталия Кличко

Кроме Егора-Даниэля и его сестры, у мэра Киева также есть сын Максим. В 2023 году он окончил среднюю школу в Германии.

Наталья Егорова и Виталий Кличко объявили о разводе в 2022 году. Долгое время они жили на расстоянии.

Напомним, сын Кличко дебютировал в матче за баскетбольную сборную Украины.

Также Фокус писал о прогулке Натальи Егоровой с сыном по рождественскому Лондону.