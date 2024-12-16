Экс-супруга Виталия Кличко показала его старшего сына (фото)
В союзе столичного мэра и его бывшей жены Натальи родилось трое детей. Все они сейчас живут в Европе.
Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова провела время с их старшим сыном в рождественском Лондоне. Праздничными кадрами модель делится в Instagram.
Мама троих детей мэра Киева прибыла в Великобританию из Германии, где живет длительное время. Она показала, как прогуливается со своим старшим сыном Егором-Даниэлем. Наталья не рассказала, с каким именно наследником проводила время в столице Великобритании, а на видео позировала с ним со спины. Впрочем, судя по всему, это именно 24-летний первенец бывших супругов, который живет в Лондоне.
Наталья Егорова и ее сын любовались рождественскими декорациями и позировали возле украшенной новогодней елки. К ним также присоединился домашний любимец.
"Счастлива", — лаконично написала бывшая жена Виталия Кличко.
Кроме Егора-Даниэля, у мэра столицы также есть сын Максим. В 2023 году он окончил среднюю школу в Германии. А дочь Елизавета-Виктория учится в Нидерландах.
Виталий Кличко и Наталья Егорова объявили о разводе в августе 2022 года. Супруги долгое время находились на расстоянии.
Напомним, экс-супруга Виталия Кличко продала куртку на благотворительном аукционе в помощь Украине.
Также Фокус писал о комментарии Натальи Егоровой относительно развода с Виталием Кличко.