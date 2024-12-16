Экс-супруга Виталия Кличко показала его старшего сына (фото)

В союзе столичного мэра и его бывшей жены Натальи родилось трое детей. Все они сейчас живут в Европе.

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Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова провела время с их старшим сыном в рождественском Лондоне. Праздничными кадрами модель делится в Instagram.

Мама троих детей мэра Киева прибыла в Великобританию из Германии, где живет длительное время. Она показала, как прогуливается со своим старшим сыном Егором-Даниэлем. Наталья не рассказала, с каким именно наследником проводила время в столице Великобритании, а на видео позировала с ним со спины. Впрочем, судя по всему, это именно 24-летний первенец бывших супругов, который живет в Лондоне.

Наталья Егорова и ее сын любовались рождественскими декорациями и позировали возле украшенной новогодней елки. К ним также присоединился домашний любимец.

"Счастлива", — лаконично написала бывшая жена Виталия Кличко.

Наталья Егорова с сыном Фото: Natalia Yegorova\Instagram Наталья Егорова

Кроме Егора-Даниэля, у мэра столицы также есть сын Максим. В 2023 году он окончил среднюю школу в Германии. А дочь Елизавета-Виктория учится в Нидерландах.

Наталья Егорова с сыном

Виталий Кличко и Наталья Егорова объявили о разводе в августе 2022 года. Супруги долгое время находились на расстоянии.

Напомним, экс-супруга Виталия Кличко продала куртку на благотворительном аукционе в помощь Украине.

Также Фокус писал о комментарии Натальи Егоровой относительно развода с Виталием Кличко.