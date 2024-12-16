Ексдружина Віталія Кличка показала його старшого сина (фото)

У союзі столичного мера та його колишньої дружини Наталії народилося троє дітей. Усі вони наразі живуть у Європі.

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Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова провела час з їхнім старшим сином у різдвяному Лондоні. Святковими кадрами модель ділиться в Instagram.

Мама трьох дітей мера Києва прибула до Великої Британії з Німеччини, де живе тривалий час. Вона показала, як прогулюється зі своїм старшим сином Єгором-Даніелем. Наталія не розповіла, з яким саме спадкоємцем проводила час у столиці Великої Британії, а на відео позувала з ним зі спини. Втім, судячи з усього, це саме 24-річний первісток колишнього подружжя, який живе у Лондоні.

Наталія Єгорова та її син милувалися різдвяними декораціями та позували біля прикрашеної новорічної ялинки. До них також приєднався домашній улюбленець.

"Щаслива", — лаконічно написала колишня дружина Віталія Кличка.

Наталія Єгорова із сином Фото: Natalia Yegorova\Instagram Наталія Єгорова

Окрім Єгора-Даніеля, у мера столиці також є син Максим. У 2023 році він закінчив середню школу в Німеччині. А донька Єлизавета-Вікторія навчається в Нідерландах.

Наталія Єгорова із сином

Віталій Кличко та Наталія Єгорова оголосили про розлучення у серпні 2022 року. Подружжя тривалий час перебувало на відстані.

Нагадаємо, ексдружина Віталія Кличка продала куртку на благодійному аукціоні на допомогу Україні.

Також Фокус писав про коментар Наталії Єгорової щодо розлучення з Віталієм Кличком.