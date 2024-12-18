Колишня дружина Віталія Кличка привітала їхнього сина з випускним (фото)
24-річний Єгор-Даніель закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук. Його особисто привітала мама, яка приїхала з Німеччини.
Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова привітала їхнього старшого сина із закінченням навчального закладу в Лондоні. Кадрами з первістком модель поділилася в Instagram.
24-річний Єгор-Даніель закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук. Привітати його особисто приїхала мама, яка останні роки живе в Німеччині.
"Неймовірно горда мама", — написала Наталія Єгорова.
На фото випускник постав у конфедератці та діловому костюмі, демонструючи документ про європейську освіту. Вони з мамою щиро посміхалися, позуючи для сімейних кадрів.
"Найголовніше для мене — щоб ти був щасливим", — додала ексдружина Віталія Кличка.
Зокрема, Наталія Єгорова поділилася кадрами сина із загадковою дівчиною. Вона зняла їх зі спини, тому незрозуміло, чи це дівчина Єгора-Даніеля, чи його сестра Єлизавета-Вікторія, яка живе в Нідерландах.
Окрім Єгора-Даніеля та його сестри, у мера Києва також є син Максим. У 2023 році він закінчив середню школу в Німеччині.
Наталія Єгорова та Віталій Кличко оголосили про розлучення у 2022 році. Тривалий час вони жили на відстані.
Нагадаємо, син Кличка дебютував у матчі за баскетбольну збірну України.
Також Фокус писав про прогулянку Наталії Єгорової із сином різдвяним Лондоном.