Колишня дружина Віталія Кличка привітала їхнього сина з випускним (фото)

24-річний Єгор-Даніель закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук. Його особисто привітала мама, яка приїхала з Німеччини.

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Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова привітала їхнього старшого сина із закінченням навчального закладу в Лондоні. Кадрами з первістком модель поділилася в Instagram.

24-річний Єгор-Даніель закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук. Привітати його особисто приїхала мама, яка останні роки живе в Німеччині.

"Неймовірно горда мама", — написала Наталія Єгорова.

На фото випускник постав у конфедератці та діловому костюмі, демонструючи документ про європейську освіту. Вони з мамою щиро посміхалися, позуючи для сімейних кадрів.

"Найголовніше для мене — щоб ти був щасливим", — додала ексдружина Віталія Кличка.

Наталія Єгорова із сином Наталія Єгорова із сином

Зокрема, Наталія Єгорова поділилася кадрами сина із загадковою дівчиною. Вона зняла їх зі спини, тому незрозуміло, чи це дівчина Єгора-Даніеля, чи його сестра Єлизавета-Вікторія, яка живе в Нідерландах.

Син Віталія Кличка

Окрім Єгора-Даніеля та його сестри, у мера Києва також є син Максим. У 2023 році він закінчив середню школу в Німеччині.

Наталія Єгорова та Віталій Кличко оголосили про розлучення у 2022 році. Тривалий час вони жили на відстані.

Нагадаємо, син Кличка дебютував у матчі за баскетбольну збірну України.

Також Фокус писав про прогулянку Наталії Єгорової із сином різдвяним Лондоном.