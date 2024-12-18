Супермодель Адриана Лима вышла замуж (фото)

Адриана Лима и Андре Леммерс начали встречаться в 2021 году и долгое время держали свои отношения в секрете. В августе прошлого года у них родился общий ребенок.

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43-летняя бразильская супермодель Адриана Лима вышла замуж за своего бойфренда, генерального директора в сфере развлечений, в Санта-Монике, Калифорния, кинопродюсера Андре Леммерса. О счастливом событии она сообщила на своей странице в Instagram. Лима поделилась в своих историях фотографией, где держит за руку мужа на фоне пустыни. Камера также запечатлела крупным планом ее кольцо с бриллиантом.

"Официально миссис Лима Леммерс, она же Лаймерс", — гласит подпись.

Адриана Лима показала подписчикам свое кольцо Фото: Adriana Lima/Instagram

Недавно пара вернулась со своей поездки в Абу-Даби, где, возможно, и было сделано фото.

Адриана и Андре начали встречаться в начале 2021 года, и их дебют на красной дорожке в качестве пары состоялся на Венецианском кинофестивале. Год спустя у них родился общий ребенок, который для супермодели стал третьим. Мальчика назвали Циан Лима Леммерс. По словам источников, его имя было "вдохновлено прекрасными цветами воды по всему миру в таких местах, как Мальдивы, Багамы и Бора-Бора". У Адрианы также есть две дочери — 12-летняя Валентина и девятилетняя Сиенна от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича.

О своей беременности Лима рассказала в соцсети с помощью забавного видео. Одетая в белый халат, она держала положительный тест на беременность, пока ее американский возлюбленный наблюдал за ней с кровати и выглядел так, будто только что проснулся. Затем модель вручила мужчине тест, пока он еще лежал в постели.

"Андре любит пугать меня… но сегодня расплата!" — подписала она ролик.

Знаменитость также поделилась видео УЗИ, написав, что ее ребенок появится "осенью 2022 года". Малыш родился в августе.

О своей беременности Адриана объявила очень оригинально

Адриана Лима — один из самых известных "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret. Она открывала культовый показ мод в 2003, 2007, 2008, 2010 и 2012 годах. Звезда также работала с Giorgio Armani, Vera Wang, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior и Anna Sui. Совсем недавно супермодель поделилась своей работой, сделанной для Vogue и Marc Jacobs, а в октябре вернулась на шоу Victoria's Secret.

Ранее Фокус писал, что Адриана Лима показала роскошную фигуру в нижнем белье после трех родов.