Модель Адриана Лима родила третьего ребенка

Мальчик стал ее первым ребенком от бойфренда Андре Леммерса

41-летняя модель и "ангел" Victoria's Secret сообщила о рождении третьего ребенка. Рассказала, что это мальчик и он уже получил имя. Об этом пишет Daily Mail.

Малыш Циан Лима Леммерс – первый ребенок модели от ее бойфренда Андре Леммерса. В браке с баскетболистом Марко Яричем Адриана Лима родила двух дочерей: Сиенну и Валентину.

В Instagram Адриана Лима сообщила, что малыш родился еще 29 августа. Но сообщили радостную весть только сейчас, когда она оправилась от родов.

Инсайдер уже сообщил, что Циан очень похож на мать, и они оба "отлично себя чувствуют".

Модель опубликовала снимок глаза новорожденного и написала, что цвет его глаз это что-то между зеленым и синим, оттенок "океана на Бора-Бора и Мальдивах".

[ + – ] Пост Адрианы Лимы о рождении малыша

"Циан – сейчас наш самый любимый цвет, цвет глаз нашего мальчика", — написала Адриана Лима.

Циан, или циановый, в переводе с греческого, значит "цвет морской волны".

Адриана, будучи беременной, взяла пример с Рианны, и вела активную светскую жизнь. А ее платья всячески подчеркивали ее положение.

Она приняла участие в модном показе американского дизайнера Александра Вэнга, снималась для обложки глянца и блистала на красной дорожке фестиваля в Каннах.

[ + – ] Адриана Лима в платье Balmain

Так, на премьере фильма "Топ Ган: Мэверик" модель появилась в черном платье от известного бренда Balmain, в котором был акцентный вырез на животе.