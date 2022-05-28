Наоми Кэмпбелл и Адриана Лима. Самые "голые" платья Каннского кинофестиваля

Уже сегодня завершится 75-й кинофестиваль в Каннах, так что знаменитости спешат надеть на красную дорожку все самое эффектное, что им предоставили дизайнеры звездные стилисты

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Каннский фестиваль – это традиционно событие, в ходе которого звезды и селебрити могут продемонстрировать не только внимание в адрес новинок кино, но и самые шикарные наряды и драгоценности. И если церемония "Оскар" славится своей чопорностью, то европейские Канны – напротив, известны тем, что на красной дорожке их кинофестиваля многие актрисы и модели позволяют себе выбрать наряды, которые потом еще долго обсуждаются таблоидами за откровенность.

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Способствует этому и климат – в мае в Каннах жарко, а потому глубокие декольте и "голые" платья никогда не выйдут из моды. Как и темные очки, которыми, вопреки модным традициям, звезды часто дополняют свои наряды на красной дорожке.

Одним из самых ярких выходов отметилась Наоми Кэмпбелл. Ее роскошное платье от Valentino, украшенное перьями, могло похвастаться, пожалуй, самым глубоким декольте Каннского кинофестиваля.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл и ее рискованное декольте Фото: Getty Images

52-летняя супермодель не была смущена повышенным вниманием прессы, а напротив, позировала им во всех ракурсах.

Неожиданным стало появление в совершенно прозрачном наряде актрисы Мэгги Джилленхолл. 44-летняя актриса недавно дебютировала, как режиссер с фильмом "Незнакомая дочь", зарекомендовала себя, как серьезная актриса, а потому ее прозрачный образ от Dior стал неожиданностью для фотографов.

[ + – ] Мэгги Джилленхолл в Dior Фото: Getty Images

Впрочем, тем, кто захотел упрекнуть Мэгги в излишней откровенности, стоит напомнить, что прославилась она, благодаря скандальному фильму "Секретарша", который рассказывал о БДСМ-отношениях.

Ева Лонгория после родов сына рассказывала, что хоть состояние беременности и было прекрасным, но она очень хотела вернуться в свою прежнюю форму. И, надо думать, ей это удалось с шиком.

[ + – ] Ева Лонгория в "голом" платье Фото: Getty Images

А прозрачное платье с рюшами и оборками от Alberta Ferretti это прекрасно продемонстрировало.

Алессандра Амбросио появилась на красной дорожке в рискованном платье от Стефана Роллана. Пышная юбка и прозрачный верх с серебристыми "заплатками" несомненно привлекли внимание.

[ + – ] Алессандра Амбросио и ее "заплатки" Фото: Getty Images

Особенно потому что многие пристально приглядывались, пытаясь выяснить, как "заплатки" держаться в стратегических местах.

Модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима сейчас беременна в третий раз. И, явно вдохновившись опытом недавно родившей Рианны, она решила, что Каннский фестиваль – это отличное место, чтобы заявить о своем интересном положении.

[ + – ] Откровенный "беременный" образ Адрианы Лимы

Для своего эффектного появления она выбрала архивный наряд от ливанского модельера Николаса Джебрана 2008 года. Платье цвета куркумы специально расширили в области живота, дизайнер добавил в эту зону украшение с металлическими деталями. "Голое" платье вызвало споры модных критиков.

Французская модель Диди Стоун прославилась не только как инфлюэнсер и муза многих дизайнеров, но и как та, кто выбрал самое "голое" платье на 75-м Каннском кинофестивале.

[ + – ] Модель Диди Стоун в Roberto Cavalli Фото: Getty Images

Наряд от Roberto Cavalli с лифом, украшенным цветами, не скрывал практически ничего.

Британская певица Charli XCX стала гостьей гала-вечера amfAR, обязательного светского мероприятия Канн. И выбрала наряд Jean Paul Gaultier с полностью прозрачным лифом.

[ + – ] Британская певица Charli XCX

Судя по всему, в трендах будут "голые" платья, которые и правда не оставляют ничего для фантазии.