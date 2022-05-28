Наомі Кемпбелл та Адріана Ліма. "Найголіші" сукні Каннського кінофестивалю

Незабаром 75-й кінофестиваль у Каннах завершиться, так що зірки надягають на червону доріжку все найефектніше, що можуть надати дизайнери.

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Каннський фестиваль — це традиційно місце, де зірки та селебріті можуть продемонструвати не тільки нову увагу до новинок кіно, а й найшикарніші вбрання та коштовності. І якщо церемонія "Оскар" славиться своєю манірністю, то європейські Канни — навпаки, відомі тим, що на червоній доріжці їхнього кінофестивалю багато акторок і моделей дозволяють собі вибрати вбрання, яке потім ще довго обговорюють таблоїди за відвертість.

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Сприяє цьому і клімат — у травні в Каннах жарко, а тому глибокі декольте та "голі" сукні ніколи не вийдуть із моди. Як і темні окуляри, якими, попри модні традиції, зірки часто доповнюють свої вбрання на червоній доріжці.

Одним із найяскравіших виходів відзначилася Наомі Кемпбелл. Її розкішна сукня від Valentino, прикрашена пір'ям, могла похвалитися, мабуть, найглибшим декольте Каннського кінофестивалю.

[ + – ] Наомі Кемпбелл та її ризиковане декольте Фото: Getty Images

52-річну супермодель не збентежила підвищена увага преси, а навпаки вона позувала їм у всіх ракурсах.

Несподіваною стала поява в абсолютно прозорому вбранні акторки Меггі Джилленгол. 44-річна акторка нещодавно дебютувала, як режисерка із фільмом "Незнайома дочка", зарекомендувала себе як серйозна акторка, а тому її прозорий образ від Dior став несподіванкою для фотографів.

[ + – ] Меггі Джилленгол у Dior Фото: Getty Images

Втім, тим, хто захотів дорікнути Меггі за зайву відвертість, варто нагадати, що прославилася вона, завдяки скандальному фільму "Секретарка", який розповідав про БДСМ-стосунки.

Єва Лонгорія після пологів сина розповідала, що хоч стан вагітності був прекрасним, але вона дуже хотіла повернутися у свою колишню форму. І, треба думати, їй це вдалося з шиком.

[ + – ] Єва Лонгорія в "голій" сукні Фото: Getty Images

А прозора сукня з рюшами та воланами від Alberta Ferretti це чудово продемонструвала.

Алессандра Амброзіо з'явилася на червоній доріжці в ризикованій сукні від Стефана Роллана. Пишна спідниця та прозорий верх зі сріблястими "латками" безсумнівно привернули увагу.

[ + – ] Алессандра Амброзіо та її "латки" Фото: Getty Images

Особливо тому, що багато хто уважно придивлявся, намагаючись з'ясувати, як "латки" триматися в стратегічних місцях.

Модель і колишній ангел Victoria's Secret Адріана Ліма зараз вагітна втретє. І, явно надихнувшись досвідом Ріанни, що недавно народила, вона вирішила, що Каннський фестиваль — це чудове місце, щоб заявити про своє цікавий стан.

[ + – ] Відвертий "вагітний" образ Адріани Ліми

Для своєї ефектної появи вона обрала архівне вбрання від ліванського модельєра Ніколаса Джебрана 2008 року. Сукню кольору куркуми спеціально розширили в ділянці живота, дизайнер додав у цю зону прикрасу з металевими деталями. "Гола" сукня викликала суперечки модних критиків.

Французька модель Діді Стоун прославилася не тільки як інфлюенсерка і муза багатьох дизайнерів, а і як та, хто вибрав "найголішу" сукню на 75-му Каннському кінофестивалі.

[ + – ] Модель Діді Стоун у Roberto Cavalli Фото: Getty Images

Вбрання від Roberto Cavalli з ліфом, прикрашеним квітами, не приховувало практично нічого.

Британська співачка Charli XCX стала гостею гала-вечора amfAR, обов'язкового світського заходу Канн. І обрала вбрання Jean Paul Gaultier із повністю прозорим ліфом.

[ + – ] Британська співачка Charli XCX

Зважаючи на все, у трендах будуть "голі" сукні, які й справді не залишають нічого для фантазії.