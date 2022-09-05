Модель Адріана Ліма народила третю дитину

Хлопчик став її першою дитиною від бойфренда Андре Леммерса.

41-річна модель і "ангел" Victoria's Secret повідомила про народження третьої дитини. Розповіла, що це хлопчик, і він уже отримав ім'я. Про це пише Daily Mail.

Малюк Ціан Ліма Леммерс — перша дитина моделі від її бойфренда Андре Леммерса. У шлюбі з баскетболістом Марко Яричем Адріана Ліма народила двох доньок: Сієнну та Валентину.

В Instagram Адріана Ліма повідомила, що малюк народився ще 29 серпня. Але повідомили радісну звістку тільки зараз, коли вона оговталася від пологів.

Інсайдер уже повідомив, що Ціан дуже схожий на матір, і вони обоє "відмінно почуваються".

Модель опублікувала знімок ока новонародженого та написала, що колір його очей це щось між зеленим і синім, відтінок "океану на Бора-Бора та Мальдівах".

[ + – ] Пост Адріани Ліми про народження малюка

"Ціан — зараз наш найулюбленіший колір, колір очей нашого хлопчика", — написала Адріана Ліма.

Ціан, або ціановий, у перекладі з грецької означає "колір морської хвилі".

Адріана, будучи вагітною, взяла приклад з Ріанни та вела активне світське життя. А її сукні всіляко наголошували на її стані.

Вона взяла участь у модному показі американського дизайнера Александра Вонга, знімалася для обкладинки глянцю та сяяла на червоній доріжці фестивалю в Каннах.

[ + – ] Адріана Ліма в сукні Balmain

На прем'єрі фільму "Топ Ган: Меверік" модель з'явилася в чорній сукні від відомого бренду Balmain, у якому був акцентний виріз на животі.