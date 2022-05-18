Вагітна й оголена: Адріана Ліма прикрасила обкладинку глянцю

На чорно-білому фото волосся практично закриває обличчя моделі, а з аксесуарів на ній — лише ланцюжки, що оперізують живіт.

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40-річна бразильська супермодель Адріана Ліма, найвідоміша як одна з ангелів Victoria's Secret, а також обличчя рекламної косметичної компанії Maybelline, поділилася в Instagram чорно-білим фото нової обкладинки бразильського Elle.

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На знімку зображено саму Адріану. Вона абсолютно гола, а з аксесуарів на животі, що округлився, кілька великих ланцюжків. Волосся Ліми розпущене та практично закриває все обличчя. Вона позує Жозе Фінабієтті, стоячи боком до камери та поклавши одну руку на стегно.

"Діляюся своєю першою обкладинкою з моїм малюком!" — підписала знімок модель, повідомивши, що чекає хлопчика.

Батько дитини — 40-річний бойфренд Ліми, кінопродюсер Андре Леммерс. Для Адріани цей малюк стане третім, оскільки вона вже виховує двох дочок, Валентину (12 років) і Сієнну (9 років).

Нещодавно модель пройшлася подіумом у межах показу нової колекції Fortune City від Alexander Wang, одягнувши сукню, яка повністю відкривала її вже досить великий живіт.

Про свою вагітність Ліма повідомила в лютому цього року, і вже незабаром закохані чекають на появу дитини.

Нагадаємо, зовсім недавно у вагітності запідозрили голлівудську актрису Меган Фокс, яка побралася з репером Machine Gun Kelly. Приводом для чуток стало те, що на вечірці з нагоди свого 36-річчя вона практично не доторкнулася до алкоголю, що лилося рікою, хоча раніше собі в цьому задоволенні не відмовляла.

У свою чергу українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила шанувальникам, що незабаром стане мамою. Вона вагітна від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса. Пара чекає на дівчинку, яка має народитися в жовтні цього року.