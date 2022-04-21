Вагітна Адріана Ліма показала голий живіт на подіумі (фото, відео)

Модель не вперше з'являється на модних показах на пізніх термінах вагітності.

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40-річна бразильська супермодель Адріана Ліма вийшла вагітною в Лос-Анджелесі на подіум для показу нової колекції Fortune City від Alexander Wang у парній мінісукні з вирізом, який повністю оголив її великий живіт. Образ доповнювали високі чоботи-ботфорти, а також макіяж із акцентом на темні губи.

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Знаменитість чекає на дитину від 40-річного бойфренда, кінопродюсера Андре Леммерса. Про третю вагітність модель, яка виховує дочок Валентину (12 років) і Сієнну (9 років) оголосила в лютому цього року. За останні кілька місяців вона не вперше з'являється на публіці на пізніх термінах. У березні Адріана дебютувала на Тижні моди в Парижі. Її помітили на репетиції Balmain разом із її кавалером.

Щодо останнього показу, то Ліма була не єдиною зіркою в нарядах Александра Вана. Подіумом пройшлися Амелія Хемлін, а також колишні моделі Victoria's Secret Алессандра Амбросіо та Кендіс Сванепул, причому останні обидві були одягнені в однакові вбрання.

[ + – ] Адріана Ліма у вбранні, що повністю оголює живіт Фото: Getty Images Фото: Getty Images

У заході взяли участь і інші зірки, у тому числі "Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллз" Ліза Рінна (мати Амелії Хемлін) і Еріка Джейн.

Показ Fortune City був оголошений багаторівневим заходом, що включав не тільки демонстрацію колекції. Його присвятили азійсько-американській культурі, їжі та музиці, а також поверненню Вана у світ моди США після того, як наприкінці 2020 року кілька моделей звинуватили його в сексуальних домаганнях. У свою чергу дизайнер усе заперечував, проте на початку 2021 року Ван опублікував заяву, у якій пообіцяв "стати кращим".

[ + – ] Показ Fortune City

"Їм було нелегко ділитися своїми історіями, і я жалкую про те, що вчинив так, що завдав їм біль. Хоча ми не згодні з деякими деталями цих особистих взаємодій, я покажу найкращий приклад і використовую свою популярність і вплив, щоб спонукати інших визнати неправильну поведінку. Життя — це навчання та зростання, і тепер, коли я знаю краще, я буду домагатися більшого", — написав він.