Беременная Адриана Лима показала голый живот на подиуме (фото, видео)

Модель не впервые появляется на модных показах на поздних сроках беременности.

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40-летняя бразильская супермодель Адриана Лима вышла беременной в Лос-Анджелесе на подиум для показа новой коллекции Fortune City от Alexander Wang в четном мини-платье с вырезом, который полностью оголил ее большой живот. Образ дополняли высокие сапоги-ботфорты, а также макияж с акцентом на темные губы.

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Знаменитость ждет ребенка от 40-летнего бойфренда, кинопродюсера Андре Леммерса. О третьей беременности модель, воспитывающая дочерей Валентину (12 лет) и Сиенну (9 лет) объявила в феврале этого года. За последние несколько месяцев она не впервые появляется на публике на поздних сроках. В марте Адриана дебютировала на Неделе моды в Париже. Ее заметили на репетиции Balmain вместе со ее кавалером.

Что касается последнего показа, то Лима была не единственной звездой в нарядах Александра Вана. По подиуму прошлись Амелия Хэмлин, а также бывшие модели Victoria's Secret Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол, причем последние обе были одеты в одинаковые наряды.

[ + – ] Адриана Лима в наряде, полностью оголяющем живот Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В мероприятии приняли участие и другие звезды, в том числе "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" Лиза Ринна (мать Амелии Хэмлин) и Эрика Джейн.

Показ Fortune City был объявлен "многоуровневым мероприятием, включавшим не только демонстрацию коллекции. Его посвятили азиатско-американской культуре, еде и музыке, а также возвращению Вана в мир моды США после того, как в конце 2020 года несколько моделей обвинили его в сексуальных домогательствах. В свою очередь дизайнер все отрицал, однако в начале 2021 года Ван опубликовал заявление, в котором пообещал "стать лучше".

[ + – ] Показ Fortune City

"Им было нелегко делиться своими историями, и я сожалею о том, что поступил так, что причинил им боль. Хотя мы не согласны с некоторыми деталями этих личных взаимодействий, я покажу лучший пример и использую свои известность и влияние, чтобы побудить других признать неправильное поведение. Жизнь – это обучение и рост, и теперь, когда я знаю лучше, я буду добиваться большего", – написал он.