Небезпечний тягар матерів: жінки, які народили і вагітні, дуже погано харчуються, заявили вчені

Харчування є ключовою запорукою здоров'я матері та дитини, як під час, так і після вагітності. Однак вчені з'ясували, що багато хто з них перебуває в серйозній небезпеці, переходячи на нездорову їжу, і у всього цього є причина.

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Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом Університету Массачусетсу в Амхерсті, виявило небезпечні тенденції харчування серед вагітних жінок і жінок, які народили. Вчені з'ясували, що вагітність і період після неї серйозно підривають їхні зусилля до правильного харчування, ставлячи під загрозу їхнє здоров'я і, як наслідок, здоров'я їхніх дітей, пише University of Massachusetts Amherst.

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У науковій роботі, опублікованій у журналі American Journal of Clinical Nutrition, використовували дані дослідження Pregnancy Eating Attributes Study (PEAS) для оцінки якості харчування з ранніх термінів вагітності до одного року після пологів. Отримані результати свідчать про незмінно низьку якість харчування: середній бал індексу здорового харчування (HEI) склав 61,6 зі 100, що приблизно відповідає оцінці в 5 балів за 10 бальною шкалою. Хоча цей показник на 10% вищий, ніж у середньому для дорослого населення США, він підкреслює значний дефіцит поживних речовин, особливо цільного зерна, молочних продуктів і жирних кислот, а також свідчить про надмірне споживання натрію та насичених жирів.

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HEI, що ґрунтується на рекомендаціях Міністерства сільського господарства США, оцінює якість харчування на основі споживання основних груп продуктів і поміркованості в споживанні таких продуктів, як додані цукри та рафіноване зерно. Дослідження виявило стабільні показники HEI впродовж усієї вагітності та після пологів, однак при врахуванні соціально-економічних і демографічних чинників виявилися відмінності. Особи з високим рівнем доходу демонстрували вищу якість харчування, тоді як групи з низьким рівнем доходу, ті, хто не перебувають у шлюбі та беруть участь у кількох федеральних програмах допомоги, демонстрували найнижчі показники. Індекс маси тіла (ІМТ), звичка палити і рівень освіти також відіграли вирішальну роль у якості харчування.

Декан Школи громадської охорони здоров'я Університету Массачусетса в Амхерсті та авторка дослідження Анна Марія Сіга-Різ наголосила на небезпеці соціально-економічних бар'єрів на шляху до здорового харчування жінок під час і після пологів. "Ви здатні змінити свій раціон тільки в тому разі, якщо ваш дохід і навколишнє середовище сприяють цьому", — заявила вона, вказавши на такі системні проблеми, як доступність і дешевизну продуктів харчування. Ці проблеми свідчать про необхідність розроблення комплексних моделей охорони здоров'я та політики, спрямованих на підтримку харчування в ці критичні періоди, вважають учені.

У дослідженні також вивчалися зміни в харчуванні після пологів, коли учасниці часто поверталися до звичок, що існували до вагітності, включно з підвищеним споживанням кофеїну та рафінованих вуглеводів. У дослідженні детально описано, як більш якісне харчування під час вагітності корелює з поліпшенням стану здоров'я як батьків, так і дитини, що підкреслює важливість дієтологічних заходів на цих етапах. Крім того, в дослідженні PEAS, опублікованому в журналі Journal of Nutrition, вивчався вплив материнського раціону на мікробіом кишечника під час вагітності. Дослідження виявило зв'язок між раціоном з високим вмістом насичених жирів і доданих цукрів і специфічним складом мікробіома, хоча довгострокові наслідки залишаються неясними. Цей напрямок покликаний зрозуміти, як пренатальний раціон впливає на розвиток плода через взаємодію мікробіома.

Нове дослідження робить внесок у ширші наукові та медичні дискусії про здоров'я матері та дитини, підкреслюючи важливість системних змін в охороні здоров'я та політиці для усунення прогалин у харчуванні, необхідних на рівні держав. Всебічна дієтична підтримка під час вагітності та після пологів може допомогти пом'якшити довгострокові наслідки неоптимального харчування для здоров'я, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Також Фокус писав про те, що гормони в контрацептивах можна знизити на 90%, не впливаючи при цьому на їхню ефективність. Група вчених виявила, що кількість гормонів у звичайних контрацептивах може бути значно зменшена, але при цьому вони, як і раніше, ефективно запобігають овуляції.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.