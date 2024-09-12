Фатальний перекус: учені з'ясували, що погане харчування чоловіків несе загрозу життю їхніх майбутніх дітей

Проблема зниження якості харчування серед населення планети вже давно має глобальні масштаби. Однак нещодавно вчені дізналися, що чоловіки, які віддають перевагу шкідливій їжі, прирікають своїх дітей на можливу передчасну смерть.

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими Каліфорнійського університету в Ріверсайді (UCR), виявило потенційний міжгенераційний зв'язок між шкідливою дієтою батьків і підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань (ССЗ) у їхніх дочок. Такий не очевидний, але небезпечний для життя дитини зв'язок може поставити під загрозу мільйони майбутніх дітей, пише ScienceDaily.

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Дослідження, опубліковане в журналі JCI Insight, є унікальним у своєму роді, оскільки в ньому приділяється особлива увага батьківському внеску в здоров'я потомства — царина, яку історично відсунули на другий план дослідженнями материнського впливу.

Серцево-судинні захворювання, які є однією з провідних світових причин смерті, охоплюють різні порушення роботи серця і кровоносних судин. Тільки в США у 2022 році хвороби серця забрали майже 703 000 життів. У дослідженні вивчали роль атеросклерозу — ускладнення, за якого в артеріях накопичуються бляшки, що може значно ускладнити кровообіг і постачання киснем життєво важливих органів.

Чанчен Чжоу, провідний автор дослідження і професор біомедичних наук в UCR, зазначив, що розуміння ролі сперматозоїдів батьків не обмежується тільки генетичним внеском. Він наголосив, що чинники навколишнього середовища, як-от дієта і стрес, можуть змінювати РНК у спермі, у такий спосіб впливаючи на здоров'я наступного покоління. Результати дослідження особливо здивували вчених своєю специфічністю: тільки потомство жіночої статі піддавалося підвищеному ризику розвитку ССЗ, якщо їхні батьки вживали високохолестеринову дієту.

Для дослідження вчені використовували мишачу модель, де самців мишей годували дієтою, що призводить до гіперліпідемії, яка є провісником серцевих захворювань та інсульту. Потім цих самців спаровували з самками, які отримували нормальну дієту, а їхнє потомство також годували низькохолестериновою дієтою. Незважаючи на те, що потомство жіночої статі не піддавалося безпосередньому впливу шкідливої дієти, у них спостерігалося дво-триразове збільшення випадків атеросклерозу, що підкреслює значний вплив батьківської дієти на здоров'я потомства.

Дослідження також показало, що малі некодуючі молекули РНК у спермі, які мають вирішальне значення для регуляції генів, були змінені у відповідь на високохолестеринову дієту. Ці зміни могли вплинути на ранню експресію генів у потомства, що призвело до спостережуваного підвищення ризику ССЗ. Чжоу зазначив, що це дослідження ставить під сумнів традиційну увагу до материнських чинників у здоров'ї потомства, закликаючи приділяти більше уваги батьківській спадщині, особливо щодо хронічних захворювань, як-от ССЗ.

Це дослідження стало черговим сигналом у щораз більшій базі доказів важливості здоров'я перед зачаттям не тільки для матерів, а й для батьків. Воно передбачає, що чоловікам, які планують завести дітей, слід звернути увагу на здорову дієту з низьким вмістом холестерину, щоб звести до мінімуму ризик передання проблем зі здоров'ям своїм дітям, особливо дочкам.

Раніше Фокус писав про те, що веганська дієта має низку переваг. Нове дослідження, яке насамперед вивчало не зниження ваги за рослинної дієти, а її вплив на наше здоров'я, відкрило дивовижні позитивні властивості подібної стратегії харчування.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.