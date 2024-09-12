Роковой перекус: ученые выяснили, что плохое питание мужчин несет угрозу жизням их будущих детей

Проблема понижающегося качества питания среди населения планеты уже давно имеет глобальные масштабы. Однако недавно ученые узнали, что мужчины, которые отдают предпочтение вредной пище, обрекают своих детей на возможную преждевременную смерть.

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Недавнее исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Риверсайде (UCR), выявило потенциальную межпоколенческую связь между вредной диетой отцов и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у их дочерей. Такая не очевидная, но опасная для жизни ребенка, связь может поставить под угрозу миллионы будущих детей, пишет ScienceDaily.

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Исследование, опубликованное в журнале JCI Insight, является уникальным в своем роде, поскольку в нем уделяется особое внимание отцовскому вкладу в здоровье потомства — область, исторически отодвинутая на второй план исследованиями материнского влияния.

Сердечно-сосудистые заболевания, являющиеся одной из ведущих мировых причин смерти, включают в себя различные нарушения работы сердца и кровеносных сосудов. Только в США в 2022 году болезни сердца унесли почти 703 000 жизней. В исследовании изучалась роль атеросклероза — осложнения, при котором в артериях накапливаются бляшки, что может значительно затруднить кровоток и снабжение кислородом жизненно важных органов.

Чанчэн Чжоу, ведущий автор исследования и профессор биомедицинских наук в UCR, отметил, что понимание роли сперматозоидов отцов не ограничивается только генетическим вкладом. Он отметил, что факторы окружающей среды, такие как диета и стресс, могут изменять РНК в сперме, тем самым влияя на здоровье следующего поколения. Результаты исследования особенно удивили ученых своей специфичностью: только потомство женского пола подвергалось повышенному риску развития ССЗ, если их отцы употребляли высокохолестериновую диету.

Для исследования ученые использовали мышиную модель, где самцов мышей кормили диетой, приводящей к гиперлипидемии, которая является предвестником сердечных заболеваний и инсульта. Затем этих самцов спаривали с самками, получавшими нормальную диету, а их потомство также кормили низкохолестериновой диетой. Несмотря на то, что потомство женского пола не подвергалось непосредственному воздействию вредной диеты, у них наблюдалось двух-трехкратное увеличение случаев атеросклероза, что подчеркивает значительное влияние отцовской диеты на здоровье потомства.

Исследование также показало, что малые некодирующие молекулы РНК в сперме, которые имеют решающее значение для регуляции генов, были изменены в ответ на высокохолестериновую диету. Эти изменения могли повлиять на раннюю экспрессию генов у потомства, что привело к наблюдаемому повышению риска ССЗ. Чжоу отметил, что данное исследование ставит под сомнение традиционное внимание к материнским факторам в здоровье потомства, призывая уделять больше внимания отцовскому наследию, особенно в отношении хронических заболеваний, таких как ССЗ.

Это исследование стало очередным сигналом в растущей базе доказательств важности здоровья перед зачатием не только для матерей, но и для отцов. Оно предполагает, что мужчинам, планирующим завести детей, следует обратить внимание на здоровую диету с низким содержанием холестерина, чтобы свести к минимуму риск передачи проблем со здоровьем своим детям, в особенности дочерям.

Ранее Фокус писал о том, что веганская диета имеет ряд преимуществ. Новое исследование, в первую очередь изучавшее не снижение веса при растительной диете, а ее влияние на наше здоровье, открыло удивительные положительные свойства подобной стратегии питания.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

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