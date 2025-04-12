Плохое предзнаменование. Древняя пирамида в Мексике рухнула и ее крах считают лишь началом (фото)

Разрушение каменной пирамиды в Мексике в 2024 году стало поразительным примером того, как экстремальные погодные явления и повышение уровня моря подвергают опасности ценные объекты культурного наследия по всему земному шару. В будущем таких примеров станет лишь больше.

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Об этом пишет Science Alert.

Инцидент произошел ночью 29 июля 2024 года, когда 15-метровый квадратный монумент, расположенный в штате Мичоакан, внезапно рухнул под давлением непрекращающегося дождя, а его южная стена рассыпалась, превратившись в кучу обломков. Ученые отмечают, что это разрушение, по сути, является поразительным примером того, как хаотичное изменение климата способно разрушить культурные памятки, существующие уже тысячи лет.

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По словам сотрудников Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), пирамида когда-то была одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников цивилизации королевства Мичоакан. Памятка расположена в Ихуацио — замечательно сохранившемся археологическом памятнике, где находится еще одна пирамида, башня, крепость и несколько гробниц.

Исследования показали, что впервые эта местность была заселена 11000 лет назад коренными народами, говорящими на языке науатль. Позже пирамида стала "штаб-квартирой" народа пурепеча, единственной империи, которую ацтеки не смогли завоевать. К слову, эта культура процветает и по сей день.

Пирамида в Мексике была разрушена из-за обильных осадков Фото: Ramiro Aguayo/INAH

Известно, что в результате инцидента лишь одна из пирамид на этом месте была повреждена, но ученые отмечают, что по крайней мере шесть из ее "ступенчатых тел" сегодня находятся в аварийном состоянии, включая внешнюю стену, а также ядро и подпорную стену. Ученые считают, что основная причина обрушения — экстремальные погодные явления.

Данные указывают на то, что в июле, в разгар лета в Северном полушарии, сильные ливни и грозы обрушились на большую часть страны. Событие было зафиксировано после сильнейшей засухи, наблюдаемой в Мексике за последние 30 лет. Масштабы засухи были настолько велики, что несколько местных озер буквально высохли.

По словам исследователей, высокие температуры, ранее зафиксированные в этом районе, и последовавшая засуха стали причиной трещин, которые способствовали проникновению воды во внутреннюю часть здания. Исследователи отмечают, что с этого момента обрушение фактически стало практически неизбежным.

В данный момент местные власти сосредоточены на восстановлении конструкции пирамиды. Работа археологов заключается в изучении поведения людей в прошлые времена, но неизбежно, что на их работу также влияет современная деятельность человека.

По словам ученых, основная проблема заключается в том, что экстремальные погодные условия и повышение уровня море, вызванное антропогенным изменением климата, вероятно, лишь усугубят ситуацию. Например, недавно археологи обнаружили, что древние наскальные рисунки в Океании ухудшаются из-за ускоряющихся изменений климата.

Ранее Фокус писал о том, что новое исследование связывает климатический кризис и падение Римской империи.