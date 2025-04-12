Погана ознака. Стародавня піраміда в Мексиці звалилася і її крах вважають лише початком (фото)

Руйнування кам'яної піраміди в Мексиці 2024 року стало дивовижним прикладом того, як екстремальні погодні явища і підвищення рівня моря наражають на небезпеку цінні об'єкти культурної спадщини по всій земній кулі. У майбутньому таких прикладів стане лише більше.

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Про це пише Science Alert.

Інцидент стався вночі 29 липня 2024 року, коли 15-метровий квадратний монумент, розташований у штаті Мічоакан, раптово впав під тиском безперервного дощу, а його південна стіна розсипалася, перетворившись на купу уламків. Науковці зазначають, що це руйнування, по суті, є дивовижним прикладом того, як хаотична зміна клімату здатна зруйнувати культурні пам'ятки, що існують уже тисячі років.

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За словами співробітників Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), піраміда колись була однією з пам'яток цивілізації королівства Мічоакан, що найкраще збереглася. Пам'ятка розташована в Іхуаціо — археологічному пам'ятнику, що чудово зберігся, де розташована ще одна піраміда, вежа, фортеця і кілька гробниць.

Дослідження показали, що вперше ця місцевість була заселена 11000 років тому корінними народами, які розмовляють мовою науатль. Пізніше піраміда стала "штаб-квартирою" народу пурепеча, єдиної імперії, яку ацтеки не змогли завоювати. До слова, ця культура процвітає і донині.

Піраміда в Мексиці була зруйнована через рясні опади Фото: Ramiro Aguayo/INAH

Відомо, що внаслідок інциденту лише одну з пірамід на цьому місці було пошкоджено, але вчені зазначають, що принаймні шість з її "ступеневих тіл" сьогодні перебувають в аварійному стані, включно із зовнішньою стіною, а також ядром і підпірною стіною. Вчені вважають, що основна причина обвалення — екстремальні погодні явища.

Дані вказують на те, що в липні, в розпал літа в Північній півкулі, сильні зливи й грози обрушилися на більшу частину країни. Подія була зафіксована після найсильнішої посухи, що спостерігалася в Мексиці за останні 30 років. Масштаби посухи були настільки великі, що кілька місцевих озер буквально висохли.

За словами дослідників, високі температури, раніше зафіксовані в цьому районі, і посуха, що настала, стали причиною тріщин, які сприяли проникненню води у внутрішню частину будівлі. Дослідники зазначають, що з цього моменту обвалення фактично стало практично неминучим.

Наразі місцева влада зосереджена на відновленні конструкції піраміди. Робота археологів полягає у вивченні поведінки людей у минулі часи, але неминуче, що на їхню роботу також впливає сучасна діяльність людини.

За словами вчених, основна проблема полягає в тому, що екстремальні погодні умови та підвищення рівня моря, спричинене антропогенною зміною клімату, ймовірно, лише погіршать ситуацію. Наприклад, нещодавно археологи виявили, що стародавні наскельні малюнки в Океанії погіршуються через прискорення змін клімату.

Раніше Фокус писав про те, що нове дослідження пов'язує кліматичну кризу і падіння Римської імперії.