Захистить і зміцнить серце. Учені дізналися, що веганська дієта має низку переваг

Нове дослідження, яке насамперед вивчало не зниження ваги під час рослинної дієти, а її вплив на наше здоров'я, відкрило дивовижні позитивні властивості такої стратегії харчування.

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Нещодавнє дослідження, в якому взяли участь близнюки, які дотримуються веганської дієти, виявило значні переваги для здоров'я. У цьому інноваційному дослідженні було набрано 22 пари здорових однояйцевих близнюків, щоб виключити такі змінні, як генетика, виховання і спосіб життя. Близнюки були розділені на дві групи, обидві з яких дотримувалися здорової дієти, багатої на овочі, бобові, фрукти, цільне зерно, горіхи та насіння. Ключовою відмінністю було те, що один близнюк з кожної пари споживав помірну кількість м'яса, а інший дотримувався суворо рослинної дієти, пише ScienceAlert.

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Згідно з результатами дослідження, проведеного під керівництвом дієтолога Крістофера Гарднера зі Стенфордського університету, вже за два місяці у близнюків-веганів на 20% знизився рівень інсуліну, значно зменшилася вага і знизився рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) — білка, пов'язаного з серцевими захворюваннями та інсультом. Ідеальний рівень ЛПНЩ — менше 100 мг/лп, і якщо у всеїдних близнюків він знизився зі 118,5 до 116,1 мг/лп, то у веганської групи він вражаюче впав зі 110,7 до 95,5 мг/дл.

Дослідження першочергово було спрямоване не на зниження ваги, а на вивчення впливу дієти на здоров'я. Учасникам було наказано їсти до насичення, без будь-яких обмежень за кількістю споживаної енергії. В обох групах спостерігалося поліпшення стану серцево-судинної системи, але найбільші переваги було відзначено в тих, хто дотримувався веганської дієти. У дослідженні також було відзначено зниження рівня вітаміну B12 у групі веганів, що є поширеною проблемою в разі рослинної дієти і може вимагати прийому добавок.

Незважаючи на деякий опір спільноти веганству та проблеми, які воно створює для людей з певними дієтичними захворюваннями, дослідження підкреслює незаперечні переваги рослинної дієти для здоров'я. Ці переваги включають в себе втрату ваги, зниження кров'яного тиску, зменшення ризику розвитку діабету і серцево-судинних захворювань.

Гарднер наголошує на важливості включення у свій раціон більшої кількості рослинної їжі, а не суворого дотримання веганства. Він зазначає, що веганська дієта може поліпшити стан кишкових бактерій і уповільнити старіння завдяки скороченню втрати теломер. Це дослідження виступає за збалансований підхід, заохочуючи перехід до більш здорового харчування, а не жорстке дотримання веганства, прагнучи до ширшої зміни дієтичного мислення і звичок, підкреслюють автори.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про супову дієту, здатну запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показала багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.