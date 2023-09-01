Хибна надія. Наука винесла вирок дієті за групою крові

Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

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Наш тип крові від самого народження диктує багато нюансів нашого життя, можна сказати вирішуючи певні особливості без нашого відома. На щастя, в плані кулінарних вподобань, наша кров надає свободу вибору трапези. Однак існує дієта, яка передбачає підбір їжі відповідно до типу крові. Але перш ніж ви почнете змінювати свій список продуктів, варто розібратися, чи обґрунтована вона науково, пише U.S. News & World Report.

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У середині 90-х років минулого століття Пітер Д. Д'Адамо, лікар-натуропат, у своїй книзі "Їжте правильно за своєю групою крові" представив концепцію дієти за групою крові. Ідея була простою і водночас новаторською: для оптимального здоров'я людям із різними групами крові (О, A, B або AB) слід вживати різні продукти.

Людям із групою А, наприклад, рекомендується вегетаріанська дієта і вправи, що центрують, такі як медитація. Тип В включав у себе всеїдну дієту, що включає зернові, м'ясо, молочні продукти, а також деякі види активностей, наприклад, піші прогулянки. Типам АВ було рекомендовано баранину, рибу, зернові, овочі та заспокійливі вправи, наприклад йогу. У той час як тип О позначали як прихильників високобілкової дієти, які більше схиляються до м'яса, риби та енергійних фізичних навантажень.

Ця незвичайна ідея знайшла відгук у серцях і шлунках багатьох. Новий спосіб харчування, заснований на групі крові, здався свіжим, і багато хто захотів спробувати. Але чи дійсно ця дієта за групами крові працює? Наука дає однозначну відповідь: Ні. Докладний аналіз, проведений у 2013 р., засвідчив, що немає достовірних доказів зв'язку між групами крові та конкретними дієтами, що сприяють зміцненню здоров'я. У 2020 році було проведено дослідження, яке підтвердило відсутність зв'язку між групою крові, масою тіла, жировою масою і навіть контролем рівня цукру в крові.

Доктор Ніл Барнард з Комітету лікарів за відповідальну медицину зазначив, що результати дослідження не виявили відмінностей між групами крові щодо користі дієти. Таким чином, якщо хтось схуд, дотримуючись дієти за групою крові, то, найімовірніше, це сталося через скорочення споживання калорій, а не через його групу крові.

Ба більше, будь-яка дієта, що обмежує цілі категорії продуктів харчування, може виявитися потенційно шкідливою в довгостроковій перспективі. Постійні ж цикли зміни дієт не сприяють зміцненню здоров'я.

Хоча дієта за групою крові не є шкідливою і загалом сприяє здоровому харчуванню, в ній є і непотрібні обмеження. Як і за будь-якої іншої дієти, необхідно стежити за тим, щоб не упустити життєво важливі поживні речовини. Наприклад, якщо дієта за групою крові передбачає відмову від молочних продуктів, дуже важливо отримувати кальцій з інших джерел.

Однак найбільший ризик — відчути розчарування, усвідомивши, що дієта не має наукового обґрунтування. Тому, замість того щоб прив'язуватися до ідеї дієти за групою крові, краще вибрати дієту, яка відповідає вашим конкретним потребам і цілям. Перш ніж вдаватися до радикальних змін у харчуванні, завжди консультуйтеся з фахівцями — лікарями або дієтологами. Вони допоможуть підібрати не тільки здоровий, а й відповідний саме Вам підхід.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили дієту, яка допомагає залишатися молодим. Нове дослідження підтверджує, що певний раціон здатний уповільнити старіння на біологічному рівні.

Також Фокус писав про дієту, що знижує ризик ранньої смерті на 50%. Автори дослідження впевнені, що певний раціон здатний продовжити життя і знизити ризик смерті від цілої низки захворювань.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.