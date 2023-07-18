Ефективний спосіб уповільнити старіння: вчені розкрили дієту, яка допоможе залишатися молодим

Нове дослідження підтверджує, що певний раціон здатен уповільнити старіння на біологічному рівні.

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Десятиліттями вчені шукають способи, як сповільнити старіння і продовжити молодість. Цього разу вчені виявили, що проста дієта може допомогти у продовженні молодості — достатньо лише дотримуватися певного раціону, пише Financial Express.

Для схуднення вчені та дієтологи часто рекомендують низькокалорійну дієту, проте нове дослідження показує, що в неї також є приємний побічний ефект — такий раціон може сповільнити старіння і продовжити молодість.

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У новому дослідженні вчені виявили, що споживання меншої кількості калорій здатне уповільнити темпи біологічного старіння, а також збільшити тривалість життя здорових дорослих.

За словами старшого автора дослідження, доцента епідеміології у Школі громадської охорони здоров'я імені Мейлмана Колумбійського університету в Нью-Йорку Дена Бєльські, їхнє з колегами дослідження фактично стало першим в історії рандомізованим контрольованим дослідженням, що засвідчило переваги низькокалорійної дієти, зокрема уповільнення старіння.

Бєльські зазначає, що результати дослідження показують, що темпи біологічного старіння можна сповільнити за допомогою зміни способу життя та поведінки. Під час дослідження, групі з обмеженням калорій пропонували три готові страви на кожен день протягом першого місяця — це дало змогу реципієнтам ознайомитися з розмірами порцій. Крім того, учасникам дослідження надали доступ до поведінкових консультацій щодо дієти протягом перших 24 тижнів.

За словами співавтора дослідження, директора відділу геріатрії та клінічної геронтології в Національному інституті старіння, Евана Хедлі, більшість реципієнтів у групі з обмеженим калоражем у кінцевому підсумку скоротили своє щоденне споживання калорій приблизно на 12%.

Далі вчені використали алгоритм і помітили, що з часом у реципієнтів також змінювалися певні біомаркери ДНК у крові. Результати дослідження свідчать про те, що люди, які скоротили кількість споживаних калорій, сповільнили темпи свого старіння на 2-3% порівняно з тими, хто дотримувався звичайної дієти.

Вчені не планують зупинятися на досягнутому, у наступних дослідженнях вони мають намір вивчити вплив дієти з обмеженням калорій через 10 років. За словами Хедлі, вони з колегами вже підтвердили висновки попередніх досліджень про те, що деякі обмеження калорій можуть сприяти поліпшенню здоров'я, зокрема продовжують життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб уповільнити біологічне старіння: досить оселитися в потрібному місці.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.