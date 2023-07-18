Эффективный способ замедлить старение: ученые раскрыли диету, которая поможет оставаться молодым

Новое исследование подтверждает, что определенный рацион способен замедлить старение на биологическом уровне.

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Десятилетиями ученые ищут способы, как замедлить старение и продлить молодость. На этот раз ученые обнаружили, что простая диета может помочь в продлении молодости — достаточно лишь придерживаться определенного рациона, пишет Financial Express.

Для похудения ученые и диетологи часто рекомендуют низкокалорийную диету, однако новое исследование показывает, что у нее также есть приятный побочный эффект — подобный рацион может замедлить старение и продлить молодость.

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В новом исследовании ученые обнаружили, что потребление меньшего количества калорий способно замедлить темпы биологического старения, а также увеличить продолжительность жизни здоровых взрослых.

По словам старшего автора исследования, доцента эпидемиологи в Школе общественного здравоохранения имени Мейлмана Колумбийского университета в Нью-Йорке Дэна Бельски, их с коллегами исследование фактически стало первым в истории рандомизированным контролируемым исследованием, которое показало преимущества низкокалорийной диеты, в том числе замедление старения.

Бельски отмечает, что результаты исследования показывают, что темпы биологического старения можно замедлить с помощью изменения образа жизни и поведения. В ходе исследования, группе с ограничением калорий предлагали три готовых блюда на каждый день в течение первого месяца — это позволило реципиентам ознакомиться с размерами порций. Кроме того, участникам исследования предоставили доступ к поведенческим консультациям относительно диеты в течение первых 24 недель.

По словам соавтора исследования, директора отдела гериатрии и клинической геронтологии в Национальном институте старения, Эвана Хэдли, большинство реципиентов в группе с ограниченным калоражем в конечном итоге сократили свое ежедневное потребление калорий приблизительно на 12%.

Далее ученые использовали алгоритм и заметили, что со временем у реципиентов также менялись определенные биомаркеры ДНК в крови. Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди, сократившие количество потребляемых калорий, замедлили темпы своего старения на 2-3% в сравнении с теми, кто придерживался обычной диеты.

Ученые не планируют останавливаться на достигнутом, в следующих исследованиях они намерены изучить влияние диеты с ограничением калорий через 10 лет. По словам Хэдли, они с коллегами уже подтвердили выводы предыдущих исследований о том, что некоторые ограничения калорий могут способствовать улучшению здоровья, в том числе продлевают жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ замедлить биологическое старение: достаточно поселиться в нужном месте.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.