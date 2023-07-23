До 50% менше шансів померти: вчені назвали дієту, яка знижує ризик ранньої смерті

Автори дослідження впевнені, що певний раціон здатний продовжити життя й знизити ризик смерті від цілої низки захворювань.

Related video

Десятиліттями вчені намагаються знайти щось, що дозволило б людям жити вічно або хоча б збільшити тривалість життя. На жаль, із першим ніяких зрушень найближчим часом не передбачається, проте, схоже, вчені знайшли спосіб знизити ризик ранньої смерті, пише Inews.

Попередні дослідження вже засвідчили, що раціон, багатий на рослинну їжу, як правило, корисніший, ніж дієта, яка переважно складається з продуктів тваринного походження, таких як м'ясо та сир. Крім того, відомо, що рослинна їжа стійкіша, оскільки її виробництво, як правило, супроводжується меншою кількістю парникових викидів. У новому дослідженні вчені виявили, що споживання більш екологічно чистих продуктів є кращим не тільки для нашої планети, а й нашого здоров'я.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Науковці з Гарвардського університету виявили, що раціон із високим вмістом рослинної їжі насправді знижує ризик смерті від цілої низки захворювань, зокрема раку та хвороб серця. Результати дослідження свідчать про те, що люди, чий раціон складається з більш екологічно стійких продуктів, мають на 35% менше шансів померти порівняно з тими, хто дотримувався менш екологічного раціону.

Зазначимо, що це дослідження тривало 30 років, протягом яких учені спостерігали за реципієнтами. Під час дослідження вчені фактично порівняли результати для здоров'я 25% населення, яке споживає корисні для здоров'я продукти, з показниками найбіднішої чверті населення.

Ідеться про дієту з високим вмістом цільного зерна, фруктів, некрохмалистих овочів і горіхів. Результати свідчать про те, що такий раціон на 15% знижує ризик смерті від раку або серцево-судинних захворювань, на 20% знижується ризик смерті від нейродегенеративних захворювань, а ризик смерті від респіраторних захворювань, таких як хронічна обструктивна хвороба легенів, — і зовсім на 50%.

Для створення свого Планетарно-здорового дієтичного індексу (PHDI) вчені вивчили наявні дані, а потім дали кожному з продуктів певну кількість балів, беручи до уваги такі чинники:

ризик хронічних захворювань (хвороба серця, рак кишківника, діабет, інсульт);

вплив на навколишнє середовище (використання води, забруднення);

викиди парникових газів.

За словами співавторки дослідження, вченої з Гарвардського університету Лінь Буй, результати їхнього з колегами аналізу свідчать про те, що існує зв'язок між вищим балом планетарної дієти для здоров'я та нижчим ризиком смертності. За словами Буй, здорова дієта має не тільки позитивно впливати на здоров'я людини, а й пом'якшувати вплив людини на навколишнє середовище.

Автори дослідження сподіваються, що цей індекс можна буде адаптувати до конкретних культур харчування. У результаті вчені зможуть простежити вуглецевий і водний сліди кожного продукту. Водночас дослідники попереджають, що людям із особливими захворюваннями або проблемами з доступністю харчових продуктів ця дієта може просто не підійти.

Під час дослідження вчені застосували індекс для аналізу результатів понад 100 000 учасників двох великих досліджень, які були проведені в США у період із 1986 по 2018 роки. За цей трохи більш ніж 30-річний період померли понад 47 000 реципієнтів.

Учені проаналізували раціон учасників досліджень і знайшли "зв'язок" між стійкою дієтою та здоров'ям. Утім, причинно-наслідковий зв'язок цього досі залишається нерозгаданим. Тож науковці не можуть виключити ймовірність того, що існує інше пояснення того, що люди, які дотримуються рослинної дієти, були здоровішими.

Раніше Фокус писав про ефективний спосіб уповільнити старіння: вчені розкрили дієту, яка допоможе залишатися молодим.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.