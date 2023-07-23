До 50% меньше шансов умереть: ученые назвали диету, которая снижает риск ранней смерти

Авторы исследования уверены, что определенный рацион способен продлить жизнь и снизить риск смерти от целого ряда заболеваний.

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Десятилетиями ученые пытаются найти нечто, что позволило бы людям жить вечно или хотя бы увеличить продолжительность жизни. Увы, с первым никаких подвижек в ближайшее время не предвидеться, однако, похоже, ученые нашли способ снизить риск ранней смерти, пишет Inews.

Предыдущие исследования уже показали, что рацион, богатый растительной пищей, как правило, полезнее, чем диета в основном состоящая из продуктов животного происхождения, такими как мясо и сыр. Кроме того, известно, что растительная пища более устойчива, так как ее производство, как правило, сопровождается меньшим количеством парниковых выбросов. В новом исследовании ученые обнаружили, что потребление более экологически чистых продуктов лучше не только для нашей планеты, но и нашего здоровья.

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Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что рацион с высоким содержанием растительной пищи в действительности снижает риск смерти от целого ряда заболеваний, в том числе рака и болезней сердца. Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди, чей рацион состоит из более экологически устойчивых продуктов, имеют на 35% меньше шансов умереть в сравнении с теми, кто придерживался менее экологического рациона.

Отметим, что данное исследования продлилось 30 лет, в течение которых ученые наблюдали за реципиентами. В ходе исследования ученые фактически сравнили результаты для здоровья 25% населения, потребляющего полезные для здоровья продукты, с показателями беднейшей четверти населения.

Речь идет о диете с высоким содержанием цельного зерна, фруктов, некрахмалистых овощей и орехов. Результаты свидетельствуют о том, что такой рацион 15% снижает риск смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, на 20% снижается риск смерти от нейродегенеративных заболеваний, а риск смерти от респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких — и вовсе на 50%.

Для создания своего Планетарно-здорового диетического индекса (PHDI) ученые изучили существующие данные, а затем дали каждому из продуктов определенное количество баллов, принимая во внимание такие факторы:

риск хронических заболеваний (болезнь сердца, рак кишечника, диабет, инсульт);

воздействие на окружающую среду (использование воды, загрязнение);

выбросы парниковых газов.

По словам соавтора исследования, ученой из Гарвардского университета Линь Буй, результаты их с коллегами анализа свидетельствуют о том, что существует связь между более высоким баллом планетарной диеты для здоровья и низким риском смертности. По словам Буй, здоровая диета должна не только оказывать положительное воздействие на здоровье человека, но также смягчать воздействие человека на окружающую среду.

Авторы исследования надеются, что данный индекс можно будет адаптировать к конкретным культурам питания. В результате ученые смогут проследить углеродный и водный следы каждого продукта. В то же время исследователи предупреждают, что людям с особыми заболеваниями или проблемами с доступностью продуктов питания, данная диета может попросту не подойти.

В ходе исследования ученые применили индекс для анализа результатов более 100 000 участников двух крупных исследований, которые были проведены в США в период с 1986 по 2018 годы. За этот чуть более чем 30-летний период умерли более 47 000 реципиентов.

Ученые проанализировали рацион участников исследований и нашли "связь" между устойчивой диетой и здоровьем. Впрочем, причинно-следственная связь этого до сих пор остается неразгаданной. Поэтому ученые не могут исключить вероятность того, что существует иное объяснение того, что люди, придерживающиеся растительной диеты, были более здоровыми.

Ранее Фокус писал об эффективном способе замедлить старение: ученые раскрыли диету, которая поможет оставаться молодым.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.