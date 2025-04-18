Сосну Джеффрі знайшли там, де її бути не повинно: що вона робить на висоті майже 4000 м (фото)

Професор прогулювався парком, коли натрапив на новий рекорд висоти для сосни Джеффрі, яка тепер, як вважають вчені, може бути найвищим деревом у штаті. Цікавішим є те, що цей вид ніколи раніше не зустрічали на такій висоті.

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Про це пише PHYS.org.

У вересні минулого року професор Каліфорнійського університету в Девісі Г'ю Саффорд прогулювався Хай-Сьєррою собі на втіху, коли натрапив на щось незвичайне. Науковець очікував побачити листохвосту та скручену широкохвойну сосну, проте помітив щось значно дивовижніше — сосну Джеффрі, що не мало жодного сенсу.

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Найбільш дивною здавалася висота, на якій росло дерево — 3857 метрів. Сосна Джеффрі росте в гірських районах Сьєрра-Невади і є найпоширенішим деревом, що зустрічається навколо озера Тахо і Маммот-Лейкс. Вона не вважається традиційним субальпійським видом дерев, які мешкають на найвищих висотах. Проте професор Саффорд зареєстрував сосни Джеффрі на висоті 3857 метрів, що на 48,7 метра вище за найвищу зареєстровану сосну Джеффрі та навіть вище за сосни скручену широкохвойну, ластохвосту та лисохвосту.

На сьогодні зареєстровано шість традиційних видів субальпійських лісів, але жоден із них не було виявлено на висоті вище 3667 метра. Це свідчить про те, що сосна Джеффрі є деревом Каліфорнії, яке зростає найвище, — принаймні, на цю мить. Нове дослідження професора Саффорда також вказує на те, що окремі види можуть рости на значно більшій висоті, ніж раніше вважали вчені.

Відкриття також свідчить про зміну клімату серед найвищих вершин Каліфорнії. Оскільки сніг тане раніше, а температура повітря підвищується, насіння сосни Джеффрі проростає на землі, яку вони раніше вважали замерзлою і непривітною.

Під час своєї прогулянки, яка перетворилася на наукову експедицію, професор Саффорд знайшов і оглянув 14 сосен Джеффрі на висоті понад 3596 метрів, причому деякі з них були не молодше 20 років. Науковець також помітив щонайменше 12 інших сосен Джеффрі, але не зміг їх відвідати.

Дослідники досі не знають, як саме сосна Джеффрі опинилася на такій висоті, проте припускають, що річ у птахові, відомому як горіхівка Кларка. Відомо, що представники цього виду використовують свої навички садівництва у високогірних районах для посадки сосен Джеффрі в цьому районі. Попередні дані свідчать про те, що птах переносить м'ясисте насіння сосни Джеффрі на гору з висоти в тисячі футів, зберігаючи його в "холодильнику" Високої Сьєрри для раннього літнього перекусу. Імовірно, раннє танення снігу і вищі температури дозволяють деяким з цих насінин сосни Джеффрі не тільки прорости, а й утвердитися як нова популяція на горі.

Попередні дослідження вже показали, що сосни Джеффрі стійкі як до холоду, так і до посухи, а тому життя вздовж схилів гори Кавеа суворе і дещо несподіване, їхня стійкість перспективна.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили сосни, які в різних куточках Землі "дивляться" в один бік.