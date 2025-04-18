Сосну Джеффри нашли там, где ее быть не должно: что она делает на высоте почти 4000 м (фото)

Профессор прогуливался парком, когда наткнулся на новый рекорд высоты для сосны Джеффри, которая теперь, как считают ученые, может быть самым высоким деревом в штате. Наиболее любопытным является то, что этот вид никогда ранее не встречали на такой высоте.

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Об этом пишет PHYS.org.

В сентябре прошлого года профессор Калифорнийского университета в Дэвисе Хью Саффорд прогуливался по Хай-Сьерре в свое удовольствие, когда наткнулся на нечто необычное. Ученый ожидал увидеть листохвостую и скрученную широкохвойную сосну, однако заметил нечто значительно более удивительное — сосну Джеффри, что не имело никакого смысла.

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Наиболее странной казалась высота, на которой росло дерево — 3857 метров. Сосна Джеффри растет в горных районах Сьерра-Невады и является самым распространенным деревом, встречающимся вокруг озера Тахо и Маммот-Лейкс. Она не считается традиционным субальпийским видом деревьев, которые обитают на самых высоких высотах. Тем не менее профессор Саффорд зарегистрировал сосны Джеффри на высоте 3857 метров, что на 48,7 метра выше самой высокой зарегистрированной сосны Джеффри и даже выше, чем сосны скрученной широкохвойной, ластохвостой и лисохвостой.

На сегодня зарегистрировано шесть традиционных видов субальпийских лесов, но ни один из них не был обнаружен на высоте выше 3667 метра. Это говорит о том, что сосна Джеффри является самым высоко растущим деревом Калифорнии — по крайней мере, на данный момент. Новое исследование профессора Саффорда также указывает на то, что отдельные виды могут расти на значительно большей высоте, чем ранее считали ученые.

Открытие также свидетельствует об изменении климата среди самых высоких вершин Калифорнии. Поскольку снег тает раньше, а температура воздуха повышается, семена сосны Джеффри прорастают на земле, которую они ранее считали замерзшей и неприветливой.

В ходе своей прогулки, которая превратилась в научную экспедицию, профессор Саффорд нашел и осмотрел 14 сосен Джеффри на высоте более 3596 метров, причем некоторые из них были не моложе 20 лет. Ученый также заметил не менее 12 других сосен Джеффри, но не смог их посетить.

Исследователи до сих пор не знают, как именно сосна Джеффри оказалась на такой высоте, однако предполагают, что дело в птице, известной как ореховка Кларка. Известно, что представители этого вида используют свои навыки садоводства в высокогорных районах для посадки сосен Джеффри в этом районе. Предварительные данные свидетельствуют о том, что птица переносит мясистые семена сосны Джеффри на гору с высоты в тысячи футов, сохраняя их в "холодильнике" Высокой Сьерры для раннего летнего перекуса. Вероятно, раннее таяние снега и более высокие температуры позволяют некоторым из этих семян сосны Джеффри не только прорасти, но и утвердиться в качестве новой популяции на горе.

Предыдущие исследования уже показали, что сосны Джеффри устойчивы как к холоду, так и к засухе, а потому жизнь вдоль склонов горы Кавеа суровая и несколько неожиданная, их стойкость многообещающая.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили сосны, которые в разных уголках Земли "смотрят" в одну сторону.