Кланяются экватору. Ученые обнаружили сосны, которые в разных уголках Земли "смотрят" в одну сторону

Исследователи отмечают, что удивительные сосны Кука реагируют на глобальную окружающую среду мистическим образом, который все еще не до конца понятен науке.

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Несколько лет назад группа исследователей сделала удивительное открытие: в каком бы уголке Земли не находились сосны Кука (Araucaria columnaris), они всегда тянутся к экватору. Тогда ученые обнаружили, что эти деревья, растущие за пределами своего привычного ареала обитания, имеют выраженную наклонность, и она настолько распространена, что ее часто используют в качестве "отличительной характеристики вида", пишет IFLScience.

По словам нынешнего директора Калифорнийского политехнического института растений Мэтта Риттера, он писал книгу о соснах, когда заметил, что все деревья этого вида, которые он изучил, склоняются к югу. После этого открытия ученый обзвонил коллег по всему миру, чтобы собрать больше данных. Открытие было поразительным — все сосны Кука загадочным образом тянулись к экватору.

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В ходе исследования Риттер с командой измерили чуть более 250 деревьев на 5 континентах в разных широтах, чтобы узнать больше об этом явлении. Результаты исследования показали, что наклон сосен Кука вовсе не случаен: в Северном полушарии деревья тянутся на юг, а в Южном — на север. Кроме того, ученые заметили, что величина наклона более выражена в более высоких широтах независимо от полушария.

Исследователи сосчитали, что в среднем деревья наклоняются к экватору на 8,05%, однако эти наклоны были более выраженными в зависимости от того, как далеко от экватора находились деревья. При этом лишь 9% сосен Кука шли против системы и отклонялись в другом направлении.

Как правило, растения растут вертикально в ответ на противоположные влияния гравитации и света. В более конкурентной или сложной среде деревья могут расти в обратном направлении, поскольку растут в направлении доступного света. Однако, несмотря на то, что молодые деревья в действительности могут тянуться к Солнцу, они также корректируют свое направление роста из-за гравитации.

Все это делает наклон сосен Кука еще более загадочным. Ученые отмечают, что до сих пор непонятно, чем вызван столько удивительный наклон деревьев. Однако полагают, что это может быть обусловлено бесполезной, неадаптивной причудой их генетики или чем-то еще.

Исследователи отмечают, что наклон может быть обусловлен рядом различных причин, включая:

адаптивную реакцию тропиков на углы падения годового солнечного света;

гравитацию;

магнетизм;

комбинацию этих факторов.

Ученые полагают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы они наконец смогли разгадать тайну наклона сосен Кука.

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