Кланяються екватору. Вчені виявили сосни, які у різних куточках Землі "дивляться" в один бік

Дослідники відзначають, що дивовижні сосни Кука реагують на глобальне навколишнє середовище містичним чином, який ще не до кінця зрозумілий науці.

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Кілька років тому група дослідників зробила дивовижне відкриття: у якому б куточку Землі не знаходилися сосни Кука (Araucaria columnaris), вони завжди тягнуться до екватора. Тоді вчені виявили, що дерева цього виду, що ростуть за межами свого звичного ареалу проживання, мають виражену схильність, і вона настільки поширена, що її часто використовують як "відмінну характеристику виду", пише IFLScience.

За словами нинішнього директора Каліфорнійського політехнічного інституту рослин Метта Ріттера, він писав книгу про сосни, коли помітив, що всі дерева цього виду, які він вивчив, схиляються на південь. Після цього відкриття вчений обдзвонив колег у всьому світі, щоб зібрати більше даних. Відкриття вразило — всі сосни Кука загадково тяглися до екватора.

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Під час дослідження Ріттер із командою виміряли трохи більше ніж 250 дерев на 5 континентах у різних широтах, щоб дізнатися більше про це явище. Результати дослідження показали, що нахил сосен Кука зовсім не випадковий: у Північній півкулі дерева тягнуться на південь, а в Південній — на північ. Крім того, вчені помітили, що величина нахилу більш виражена у вищих широтах незалежно від півкулі.

Дослідники порахували, що в середньому дерева нахиляються до екватора на 8,05%, проте ці нахили були більш вираженими залежно від того, як далеко від екватора були дерева. До того ж лише 9% сосен Кука йшли проти системи та відхилялися в іншому напрямку.

Як правило, рослини ростуть вертикально у відповідь на протилежні впливи гравітації та світла. У більш конкурентному чи складному середовищі дерева можуть зростати у зворотному напрямку, оскільки ростуть у напрямку доступного світла. Однак, попри те, що молоді дерева насправді можуть тягтися до Сонця, вони також коригують свій напрямок зростання через гравітацію.

Все це робить нахил сосен Кука ще більш загадковим. Вчені зазначають, що досі незрозуміло, чим викликано настільки дивовижний нахил дерев. Однак вважають, що це може бути обумовлено марною, неадаптивною примхою їхньої генетики або чимось ще.

Дослідники відзначають, що нахил може бути обумовлений рядом різних причин, включаючи:

адаптивну реакцію тропіків на кути падіння річного сонячного світла;

гравітацію;

магнетизм;

комбінацію цих чинників.

Вчені вважають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб вони нарешті змогли розгадати таємницю нахилу сосен Кука.

Раніше Фокус писав про те, що в археологічному парку в Італії фігове дерево виросло не з того боку.