Кинула виклик гравітації. В археологічному парку в Італії фігове дерево виросло не з того боку

Цікаву картину можна спостерігати, якщо заглянути до Археологічної пари Терме ді Бая, де смоковниця буквально звисає зі стелі древньої печери.

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Природа не перестає нас дивувати і цього разу об'єктом загальної цікавості стало фігове дерево, яке кинуло виклик самої гравітації і, схоже, навіть досягло успіху в цьому, пише IFL Science.

Йдеться про історичне місце в Неаполі (Італія), де відвідувачі стародавніх руїн Баї, що знаходяться в межах сучасного міста Баколі, можуть спостерігати незвичайну картину. У печері в Археологічному парку Терме ді Бая ховається норовливе фігове дерево, що перемогло гравітацію — воно буквально виросло не з того боку і тепер звисає просто зі стелі печери.

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Цікаво, що ботаніків таке дивне розташування дерева буквально поставило в глухий кут. Однак не менш цікавим є той факт, що фігове дерево ніби не бачить проблеми в тому, що "росте не туди" — його ріст ніяк не сповільнився і воно продовжує давати плоди.

[ + – ] Перевернуту смоковницю можуть побачити відвідувачі Археологічного парку Терме ді Бая Фото: Lucamato/Shutterstock

Зазначимо, що колись, у період свого розквіту, давньоримське місто Бая було жвавим та фешенебельним курортом правлячого класу. Нині він є великий підводний археологічний парк, який частково перебуває під товщею води. Археологи описують це місце як Монте-Карло давньоримської епохи, де жили такі імператори, як Август, Цезар і Нерон.

Відомо, що протягом кількох століть хвилястість земної кори в даному регіоні викликала гідротермальну та сейсмічну активність, внаслідок чого велика частина міста зникла під товщею води. Сьогодні це місце примітне з низки причин. По-перше, відвідувачі можуть помилуватися смоковницею, яка буквально звисає зі стелі, а, по-друге, можуть вирушити на екскурсію в "місто під водою" — туристам пропонують поглянути на давні руїни крізь скляне дно човна.

Раніше Фокус писав про те, що біля узбережжя Ізраїлю виявили місто, затоплене цунамі тисячі років тому.