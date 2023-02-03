Бросившая вызов гравитации. В археологическом парке в Италии фиговое дерево выросло не с той стороны

Любопытную картину можно наблюдать, если заглянуть в Археологический пар Терме ди Байя, где смоковница буквально свисает с потолка древней пещеры.

Related video

Природа не перестает нас удивлять и на этот раз объектом всеобщего любопытства стало фиговое дерево, которое бросило вызов самой гравитации и, похоже, даже преуспело в этом, пишет IFL Science.

Речь идет об историческом места в Неаполе (Италия), где посетители древних руин Байи, находящихся в пределах современного города Баколи, могут наблюдать необычную картину. В пещере в Археологическом парке Терме ди Байя прячется своенравное фиговое дерево, победившее гравитацию — оно буквально выросло не с той стороны и теперь свисает просто с потолка пещеры.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Любопытно, что ботаников столь странное расположение дерева буквально поставило в тупик. Однако не менее любопытным является тот факт, что фиговое дерево будто не видит проблемы в том, что "растет не туда" — его рост ни коим образом не замедлился и оно все также продолжает давать плоды.

[ + – ] Перевернутую смоковницу могут увидеть посетители Археологического парка Терме ди Байя Фото: Lucamato/Shutterstock

Отметим, что некогда, в период своего расцвета, древнеримский город Байи был оживленным и фешенебельным курортом правящего класса. Сейчас же он представляет собой обширный подводный археологический парк, который частично находится под толщей воды. Археологи описывают это место, как Монте-Карло древнеримской эпохи, где жили такие императоры, как Август, Цезарь и Нерон.

Известно, что в течение нескольких столетий волнистость земной коры в данном регионе вызвала гидротермальную и сейсмическую активность, в результате чего обширная часть города скрылась под толщей воды. Сегодня это место примечательно по ряду причин. Во-первых, посетители могут полюбоваться смоковницей, которая буквально свисает с потолка, а, во-вторых, могут отправиться на экскурсию в "город под водой" — туристам предлагают взглянуть на древние руины сквозь стеклянное дно лодки.

Ранее Фокус писал о том, что у побережья Израиля обнаружили город, затопленный цунами тысячи лет назад.