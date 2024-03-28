Самое древнее дерево в мире: сосна застала строительства египетских пирамид

По словам исследователей, дерево относится к виду остистых сосен, которые являются одними из долгожителей.

Related video

Остистая сосна, которая была названа в честь библейского персонажа Мафусаила, жившего 969 лет, является самым старым деревом на Земле из тех, что были найдены, пишет IFLScience.

Возраст дерева оценивается в 4789 лет, если не старше. Мафусаил растет в районе между хребтом Сьерра-Невада в Калифорнии и границей Невады, в Национальном лесу Иньо. Точно месторасположение дерева держится в секрете в целях безопасности.

Неудивительно, что именно остистая сосна оказалась долгожителем-рекордсменом. Группа деревьев известна как экстремофилы, они живут в регионах с экстремальными климатическими условиями и очень сухой почвой.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Деревья приспособились к таким условиям благодаря своим корням, которые располагаются недалеко от поверхности, чтобы собирать как можно больше воды. Также деревьям не страшны вредители, так как их шишки и древесина очень плотные, настолько, что ни одно насекомое не сможет попасть внутрь ствола.

Есть только одно дерево в мире, которое могло бы сразиться с Мафусаилом за звание самого древнего. Это гигантский кипарис, который получил прозвище Прадедушка. Он растет в древнем лесу на юге Чили и ученые полагают, что возраст дерева превышает 5 тыс. лет. Но в оценке возраста кипариса есть некоторые нюансы.

Дело в том, что возраст деревьев определяется путем высверливания образца из сердцевины дерева, по которому потом подсчитывают годичные кольца.

Ученые Джонатан Баричивич и Антонио Лара попытались взять образец из сердцевины кипариса, но так и не смогли добраться до середины дерева. Поэтому исследователи использовали моделирования, использовав образцы других деревьев для оценки.

Поскольку такой анализ противоречит устоявшимся методам, сосна Мафусаил пока удерживает свое первое место.

Напомним, польское 200-летнее "Сердце сада" в третий раз стало самым красивым деревом Европы. Исследователи подвели итоги конкурса "Европейское дерево года 2024", титул третий раз подряд достался польскому дереву.