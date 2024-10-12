Вагітні можуть видихнути: учені заявили, що популярний напій не шкодить плоду

Популярні напої часто потрапляють під мікроскоп вчених через свої корисні властивості, проте вони мають і низку потенційно шкідливих ефектів. Щоб з'ясувати, чи реальний один із них, вчені вивчили десятки тисяч сімей, які п'ють його у великих кількостях.

Related video

У нещодавньому дослідженні вченими вивчався потенційний вплив споживання кави під час вагітності на нейророзвиток дітей, який вважався шкідливим. Дослідження проводилося на прикладі сімей у Норвегії, де споживання кави є одним із найвищих у світі: багато людей випивають не менше чотирьох чашок щодня, зокрема й під час вагітності. Дослідники змогли отримати достовірні результати, поставивши крапку в суперечках щодо цього напою та його ефекту на плід, що формується, пише The Hippocratic Post.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Під час дослідження, проведеного під керівництвом доктора Ганн-Гелен Моен і аспірантки Шеннон Д'Урсо з Інституту молекулярної біології Квінслендського університету, було проаналізовано генетичні дані десятків тисяч сімей, які входять до Норвезького когортного дослідження матерів, батьків та дітей (MoBa), з використанням методу менделівської рандомізації. Вона дала змогу дослідникам ізолювати споживання кави від інших змінних, які можуть впливати на результат вагітності, як-от алкоголь, куріння або дієта.

Використовуючи цей метод, команда змогла створити умови, схожі з рандомізованим контрольованим дослідженням, не заподіявши при цьому жодної шкоди учасникам. Доктор Моен зазначила, що в попередніх дослідженнях, які припускали потенційний ризик, пов'язаний з кофеїном, не вдалося проконтролювати багато змінних, які збивають з пантелику. Дослідження, під час якого батьків опитували про звички вживання кави до і під час вагітності та оцінювали розвиток їхніх дітей до 8 років, не виявило зв'язку між вживанням кави матір'ю під час вагітності та труднощами в нейророзвитку в дітей.

Результати нової роботи, опублікованої в журналі Psychological Medicine, суперечать більш раннім припущенням про те, що кофеїн може завдати шкоди мозку плода, що розвивається. Однак доктор Моен підкреслив, що фізіологічні зміни під час вагітності уповільнюють розпад кофеїну, і він може перетнути плаценту, впливаючи на плід. Незважаючи на це, аналіз не виявив прямого зв'язку з проблемами розвитку. Попередні дослідження команди доктора Моен також показали, що вживання кофеїну під час вагітності не впливає на вагу новонародженого і не підвищує ризик викидня або мертвонародження.

Хоча отримані результати можуть обнадіяти багатьох, дослідники наголошують, що майбутнім мамам все ж слід дотримуватися рекомендацій лікаря щодо вживання кофеїну, оскільки це може вплинути на інші результати вагітності. Метою дослідження було з'ясувати конкретні ефекти кофеїну у відриві від безлічі інших екологічних і генетичних факторів. Зусилля вчених і результати їхньої роботи підкреслюють важливість використання великомасштабного генетичного аналізу для розплутування складних взаємозв'язків між впливом навколишнього середовища та розвитком дитини за допомогою достовірних даних. Надалі команда сподівається застосувати аналогічні методики для вивчення генетичних та екологічних чинників, що впливають на нейророзмаїття та інші аспекти розвитку мозку.

Раніше Фокус писав про те, чи справді кава заряджає нас енергією вранці. Дослідники попереджають, що ми, можливо, бажаємо від цього напою більше, ніж він міг би нам дати.

Також Фокус писав про писав про користь перерви у вживанні кави. Дослідники розповіли, що може дати організму тимчасова пауза в прийомі кофеїну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.