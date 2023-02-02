Оманлива бадьорість. Учені розповіли, чи справді кава заряджає нас енергією

Дослідники попереджають, що ми, можливо, бажаємо від цього напою більше, аніж він міг би нам дати.

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Багато хто з нас починає свій день із ранкової чашки ароматної кави, наївно вважаючи, що вона здатна нас підбадьорити й наповнити енергією на цілий день. За даними статистики, загалом люди у світі випивають понад два мільярди чашок кави щодня, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені вирішили розставити всі крапки над і, розповівши, який насправді вплив на нас кави, чи здатний він нас підбадьорити й зарядити енергією. Забігаючи наперед, цей напій насправді може позбавити нас сонливості, але навряд чи здатний "енергетично підзарядити".

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Важливо розуміти, що основним стимулятором у каві є кофеїн, а його основна дія полягає в зміні того, як клітини нашого мозку взаємодіють зі сполукою під назвою аденозин.

Втома та сонливість

Аденозин — частина системи, яка регулює наш цикл сну та неспання. У міру того, як ми займаємося своїми справами, рівень аденозину підвищується, оскільки він вивільняється як побічний продукт під час використання енергії в наших клітинах.

Зрештою, аденозин зв'язується зі своїм рецептором, що в кінцевому підсумку змушує сповільнюватися наші клітини, і це викликає в нас втому та сонливість. Під час сну споживання енергії знижується, а разом із ним і рівень аденозину — він знову перетворюється на інші форми. Саме тому після сну ми відчуваємо, що відпочили.

Якщо ми все ще сонні після сну, кофеїн насправді може допомогти впоратися із сонливістю, але лише на деякий час. Справа в тому, що він працює шляхом зв'язування з аденозиновими рецепторами — по суті просто заповнює "білі плями" та не дає аденозину зв'язуватися з ними.

Ефект недовговічний

Однак ефект кофеїну не пов'язаний зі створенням будь-якої енергії, а швидше викликає почуття бадьорості. На жаль, кофеїн не здатний вічно зв'язуватися, а аденозин, що ним блокується, нікуди не зникає. У результаті згодом кофеїн розщеплюється, рецептори звільняються, а весь накопичений аденозин заповнює їх — почуття втоми та сонливості повертається.

Час вирішує все

На ефект від кофеїну впливають кілька факторів:

кількість вільного аденозину у вашій системі;

рівень сонливості.

Дослідники відзначають, що пізніше споживання кофеїну, коли рецептори вже заповнені аденозином, насправді може лише утруднити ваше засинання. Справа в тому, що "напіврозпад" кофеїну вимагає близько 5 годин, проте всі ми в цьому випадку індивідуальні — комусь може знадобитися більше часу, комусь менше. Крім того, дослідники зазначають, що згодом наша толерантність до стимулятора лише зростає.

Відомо, що кофеїн також здатний підвищувати рівень кортизолу, гормону стресу, завдяки чому ми також відчуємо себе бадьорішими. Це може означати, що кофеїн ефективніший пізніше вранці, коли ми вже маємо природний ріст кортизолу після пробудження. Саме тому ефект від ранкової чашки кави в ліжку може здатися не таким сильним.

Дослідники також відзначають, що на рівень втоми також діє і цукор, який ми додаємо до своєї ранкової кави. Справа в тому, що цукор створює реальну енергію в організмі, вільні цукри викличуть сплеск цукру в крові, а потім ми відчуємо втому, коли його рівень прийде в норму.

Також дослідники зазначають, що кава під час або після їжі може діяти повільніше — це пов'язано з тим, що їжа сповільнює засвоєння кофеїну.

Альтернативи кави

Кава не є єдиним напоєм із кофеїном, вона також міститься в:

чаї;

енергетиках;

колі й інших напоях.

Однак кожен напій із кофеїном, по суті, має свій власний профіль додаткових сполук, які можуть мати власний ефект стимулювання або здатні взаємодіяти з кофеїном, змінюючи його вплив.

Так чи інакше, важливо пам'ятати, що кофеїн може бути корисним, але він зовсім не є "чарівним нектаром". Щоб створювати енергію та заряджати нею наші тіла, нам необхідно правильно харчуватися, дотримуватися водного балансу та спати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який продукт може зробити ранкову каву кориснішою.