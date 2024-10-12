Беременные могут выдохнуть: ученые заявили, что популярный напиток не вредит плоду

Популярные напитки часто попадают под микроскоп ученых за свои полезные свойства, однако они имеют и ряд потенциально вредных эффектов. Чтобы выяснить реален ли один из них, ученые изучили десятки тысяч семей, которые пьют его в больших количествах.

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В недавнем исследовании учеными изучалось потенциальное влияние потребления кофе во время беременности на нейроразвитие детей, которое считалось вредным. Исследование проводилось на примере семей в Норвегии, где потребление кофе является одним из самых высоких в мире: многие люди выпивают не менее четырех чашек ежедневно, в том числе и во время беременности. Исследователи смогли получить достоверные результаты, поставив точку в спорах об этом напитке и его эффекте на формирующийся плод, пишет The Hippocratic Post.

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В ходе исследования, проведенного под руководством доктора Ганн-Хелен Моен и аспирантки Шэннон Д'Урсо из Института молекулярной биологии Квинслендского университета, были проанализированы генетические данные десятков тысяч семей, входящих в Норвежское когортное исследование матерей, отцов и детей (MoBa), с использованием метода менделевской рандомизации. Она позволила исследователям изолировать потребление кофе от других переменных, которые могут влиять на исход беременности, таких как алкоголь, курение или диета.

Используя этот метод, команда смогла создать условия, схожие с рандомизированным контролируемым исследованием, не причинив при этом никакого вреда участникам. Доктор Моэн отметила, что в предыдущих исследованиях, предполагавших потенциальный риск, связанный с кофеином, не удалось проконтролировать многие сбивающие с толку переменные. Исследование, в ходе которого родителей опрашивали о привычках употребления кофе до и во время беременности и оценивали развитие их детей до 8 лет, не выявило связи между употреблением кофе матерью во время беременности и трудностями в нейроразвитии у детей.

Результаты новой работы, опубликованной в журнале Psychological Medicine, противоречат более ранним предположениям о том, что кофеин может нанести вред развивающемуся мозгу плода. Однако доктор Моэн подчеркнул, что физиологические изменения во время беременности замедляют распад кофеина, и он может пересечь плаценту, воздействуя на плод. Несмотря на это, анализ не выявил прямой связи с проблемами развития. Предыдущие исследования команды доктора Моэн также показали, что употребление кофеина во время беременности не влияет на вес новорожденного и не повышает риск выкидыша или мертворождения.

Хотя полученные результаты могут обнадежить многих, исследователи подчеркивают, что будущим мамам все же следует придерживаться рекомендаций врача относительно употребления кофеина, поскольку это может повлиять на другие результаты беременности. Целью исследования было выяснить конкретные эффекты кофеина в отрыве от множества других экологических и генетических факторов. Усилия ученых и результаты их работы подчеркивают важность использования крупномасштабного генетического анализа для распутывания сложных взаимосвязей между воздействием окружающей среды и развитием ребенка с помощью достоверных данных. В дальнейшем команда надеется применить аналогичные методики для изучения генетических и экологических факторов, влияющих на нейроразнообразие и другие аспекты развития мозга.

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