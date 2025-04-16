Подлый паразит делает из муравьев настоящих зомби: уводит от дома, а затем обезглавливает (фото)

После того как паразит вылупляется из яйца, у муравья есть всего несколько недель жизни, прежде чем он подвергнется манипуляции, которая заставляет его уйти от своего дома и семьи, а затем и вовсе приводит к обезглавливанию насекомого.

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Об этом пишет Live Science.

По словам исследовательницы Минди Вайсберг, каким бы странным это не казалось, зомби среди нас и эти крошечные существа буквально повсюду. Ярким примером зомби являются рабочие муравьи, подвергающиеся нападению паразитов, порабощающих их разум и в конце концов убивающих насекомых.

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Речь идет о зомбифицирующих обезглавливающих мухах Pseudacteon wasmanni. Впервые жуткое поведение представителей этого вида было описано учеными более 90 лет назад на основе наблюдений за популяциями муравьев в Европе, Южной Америке и США.

Исследователи обнаружили, что самки мух начинают с того, что выслеживают свою добычу, сохраняя дистанцию. По словам эколога и Службы национальных парков Ллойда Моррисона, на самом деле мухи невероятно крохотные — по сути, они не больше головы своей жертвы.

Известно, что взрослые самки в дикой природе живут всего около недели или меньше, а потому у них слишком мало времени, чтобы выследить и обезглавить добычу. Когда самка мухи видит отверстие, она бросается туда и откладывает яйцо в грудной клетке муравья — на все про все уходит не больше секунды.

Наблюдения показывают, что всего одна самка Pseudacteon может произвести от 200 до почти 300 яиц, и за один час она может сделать более 100 попыток паразитирования. По словам энтомолога Министерства сельского хозяйства США Сэнфорда Портера, недавно зараженные рабочие муравьи часто выглядят ошеломленными после откладывания яиц — насекомые часто стоят на ногах от нескольких секунд до минуты, а затем убегают.

Только что вылупившаяся муха-декапитатор вырывается из головы огненного муравья, на котором она паразитировала и которого убила Фото: USDA-Agricultural Research Service

Известно, что попытки отложить яйца в теле муравья на самом деле не всегда успешны — более того, ученые обнаружили, что большинство из них заканчиваются провалом. В лабораторных экспериментах, когда самки Pseudacteon пытались имплантировать яйцо в нежелающего муравья, они терпели неудачу по крайней мере в 65% случаев. Однако когда яйцо все же было помещено в тело муравья, последние чрезвычайно быстро превращались в зомби.

После вылупления яйца муравей живет всего несколько недель, прежде чем поддастся манипуляциям своего нападающего, спотыкаясь и покидая свой дом и семью, а затем подвергаясь обезглавливанию изнутри. Через несколько дней после вылупления личинка фориды перемещается из грудной клетки в голову муравья.

Увы, ученым все еще не известно, почему иммунная система муравья не способна уничтожить паразита, однако исследователи полагают, что быстрое перемещение в голову хозяина, вероятно, может помочь личинке избежать иммунного ответа. На протяжении второй стадии личинки — около двух-трех недель — она устраивается в полости головы муравья, потягивая гемолимфу.

Паразитированный муравей оставался со своими товарищами по гнезду примерно 8–10 часов, прежде чем личинка в его голове была готова к окукливанию. Затем он покидал гнездо, отправляясь, по всей видимости, в обычную экспедицию за пищей вместе со своими непаразитарными сестрами. Однако для муравья это путешествие становится последним.

На последнем этапе личинка фориды выделяет фермент, разрушающий мембраны в экзоскелете бродячего муравья, заставляя муравья перестать ходить и в конечном итоге упасть. Голова муравья отсоединяется от тела, как и первая пара ног; другие ноги также могут быть затронуты.

Ранее Фокус писал о том, что открыт совершенно новый вид, превращающий пещерных пауков в зомби: лезут на потолок, чтобы умереть.