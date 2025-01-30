Открыт совершенно новый вид, превращающий пещерных пауков в зомби: лезут на потолок, чтобы умереть

Ученые исследовали пещерные системы на острове Ирландия и обнаружили новый вид грибка, способный поработить пауков.

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В последнее время ученые все чаще говорят о грибках, подобных грибам рода Ophiocordyceps, также известных как грибы зомби. Эти виды распространяют свои поры, чтобы порабощать животных и еще шире распространить свои поры. В новом исследовании ученые изучали пещерную систему в Северной Ирландии — в результате им удалось открыть новый вид, пишет PHYS.org.

Новое исследование было проведено под руководством почетного члена CAB International, доктора Гарри Эванса, а в команду вошли эксперты из Музея естественной истории Дании и Королевских ботанических садов Кью. Ученые изучали пещерные системы и наткнулись на особенный грибок — морфологический и молекулярный анализ показал, что перед учеными совершенно новый вид.

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По словам Эванса, новый вид был описан и назван в честь историка сэра Дэвида Аттенборо — пионера программ BBC по естественной истории. Новый вид получил название Gibellula attenboroughii, а анализ указывает на то, что он способен атаковать пауков-кругопрядов, а также родственных ему видов пауков, обитающих в местных пещерах.

Исследователи изучили местность и обнаружили пауков, сидящими на потолке, что весьма необычно. Дело в том, что эти виды пауков, как правило, обитают в стенах пещер и редко появляются на открытых местах. Авторы исследования также отмечают, что новый вид грибка, по сути, ведет себя также как грибы рода Ophiocordyceps, которые ранее были зарегистрированы в атлантических тропических лесах.

Gibellula attenboroughii на Metallina merianae на потолке пещеры, мост Туллибелку, графство Фермана, Северная Ирландия Фото: CABI

Предполагается, что грибок подчиняет себе тело паука, а затем заставляет его перемещаться на открытую местность — например, потолок. Такая манипуляция хозяином, как полагают ученые, способствует распространению грибка.

Ученые также использовали исторические гербарные записи и поиски литературы, чтобы раскрыть скрытое разнообразие в пределах рода Gibellula на Британских островах, а также свидетельства широко распространенных эпидемий заболеваний у пауков в Норфолке и Уэльсе.

Теперь ученые считают, что в дальнейшем им следует сосредоточиться на том, чтобы изучить роль грибка в динамике популяции пауков — потребуются дальнейшие работы, но ученые надеются раскрыть эту тайну.

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