Відкрито абсолютно новий вид, що перетворює печерних павуків на зомбі: лізуть на стелю, щоб померти

Учені досліджували печерні системи на острові Ірландія і виявили новий вид грибка, здатний поневолити павуків.

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Останнім часом учені все частіше говорять про грибки, подібні до грибів роду Ophiocordyceps, також відомих як гриби зомбі. Ці види поширюють свої пори, щоб поневолювати тварин і ще ширше поширити свої пори. У новому дослідженні вчені вивчали печерну систему в Північній Ірландії — в результаті їм вдалося відкрити новий вид, пише PHYS.org.

Нове дослідження було проведене під керівництвом почесного члена CAB International, доктора Гаррі Еванса, а до команди увійшли експерти з Музею природної історії Данії та Королівських ботанічних садів К'ю. Вчені вивчали печерні системи й натрапили на особливий грибок — морфологічний і молекулярний аналіз показав, що перед вченими абсолютно новий вид.

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За словами Еванса, новий вид був описаний і названий на честь історика сера Девіда Аттенборо — піонера програм BBC з природничої історії. Новий вид отримав назву Gibellula attenboroughii, а аналіз вказує на те, що він здатний атакувати павуків-кругопрядів, а також споріднених з ним видів павуків, які мешкають у місцевих печерах.

Дослідники вивчили місцевість і виявили павуків, які сидять на стелі, що вельми незвично. Річ у тім, що ці види павуків, як правило, мешкають у стінах печер і рідко з'являються на відкритих місцях. Автори дослідження також зазначають, що новий вид грибка, по суті, поводиться так само як гриби роду Ophiocordyceps, які раніше були зареєстровані в атлантичних тропічних лісах.

Gibellula attenboroughii на Metallina merianae на стелі печери, міст Туллібелку, графство Фермана, Північна Ірландія Фото: CABI

Передбачається, що грибок підпорядковує собі тіло павука, а потім змушує його переміщатися на відкриту місцевість — наприклад, стелю. Така маніпуляція господарем, як вважають учені, сприяє поширенню грибка.

Науковці також використовували історичні гербарні записи та пошуки літератури, щоб розкрити приховане розмаїття в межах роду Gibellula на Британських островах, а також свідчення широко розповсюджених епідемій захворювань у павуків у Норфолку та Уельсі.

Тепер учені вважають, що надалі їм слід зосередитися на тому, щоб вивчити роль грибка в динаміці популяції павуків — будуть потрібні подальші роботи, але вчені сподіваються розкрити цю таємницю.

Раніше Фокус писав про те, що зомбі-інфекція з серіалу "Одні з нас" існує, але має деякі відмінності.