Зомбі-інфекція із серіалу "Останні з нас" існує, але має деякі відмінності, — вчені

У серіалі "Останні з Нас", за мотивами однойменної гри, цивілізацію знищив грибок, який перетворює людей на зомбі. І ця інфекція далеко не вигадка сценаристів.

Related video

Ophiocordyceps unilateralis, так само відомий як кордицепс, або "грибок-поневолювач мурах", заражає комах, таких як мурахи і павуки. Як і будь-який представник паразитів, кордицепс повністю позбавляє тіло своєї жертви поживних речовин перед тим, як наповнити його спорами, які дозволяють йому розмножуватися. Після зараження, грибок "підштовхує" комаху до пошуку вершини, такої як дерево, або трави, що високо росте. Змусивши комаху закріпитися там, кордицепс потім випускає у повітря спори, заражаючи інших комах, що знаходяться поблизу, таким чином замикаючи цикл, пише NPR.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Брін Дентінгер, професор біології в Університеті штату Юта і куратор відділу мікології в Музеї природної історії штату Юта, розповів, що, ймовірно, грибок є одним з найвідоміших з тих видів організмів, що найчастіше зустрічаються, з такою здатністю контролювати розум своїх жертв. І вчені не зовсім впевнені, як кордицепс може впливати на комах, хоча теорії існують.

"Схоже, існує якась комбінація фізичних маніпуляцій з м'язовими волокнами, наприклад вростання в сам мозок, що може вплинути на його поведінку, — сказав він. Але також дуже ймовірно, що на господаря впливає якась хімічна молекула, чи то невеликі білки, чи які інші речовини, які, зрештою, маніпулюють поведінкою мозку".

Дентінгер, який також є шанувальником телеадаптації "Останні з нас", сказав, що є деякі суттєві відмінності між тим, як грибок зображується в серіалі та реальному житті. Кордицепс зазвичай не заражає інших господарів через рот, а інфіковані не пов'язані один з одним через якийсь колективний розум. І, мабуть, найголовніше: грибок не може уражати людину.

"Температура нашого тіла досить висока, щоб у більшості організмів їхні білки денатурували за такої температури, і тому вони не можуть вижити у ньому", — сказав він.

Але є види грибків, які здатні витримувати більш високу температуру і тому можуть заразити людину. Зміна клімату, як пояснює Дентінгер, наділяє деякі гриби здатністю витримувати вищі температури. І цілком можливо, що грибок із подібними здібностями до контролю над розумом у якийсь момент зможе витримувати температуру людського тіла.

"Це може бути однією з причин, через яку ми спостерігаємо більше грибкових інфекцій у людей, але знову ж таки, на сьогодні жодна з них не є такою ж страшною, як кордицепс, — сказав він. Можливо, подібний паразит з'явиться в майбутньому, але зараз це неможливо".

І, як сказав Дентінгер, вже існують види грибків, які змінюють розумову діяльність людини, такі як псилоцибін, також відомий як "чарівний гриб". Тим часом, інші види грибів вже повсюдно присутні в житті людини. Візьмемо, наприклад, дріжджі, які містяться в хлібі та кишечнику людини.

І хоча перспектива того, що грибок зможе маніпулювати поведінкою людини, не є неможливою, за словами Дентінгера, це малоймовірно. Ознаки гриба, які дозволяють йому атакувати комаху-господаря, дуже специфічні для цієї комахи, і її нелегко передати іншому виду. Вчений заявив, що варіант передачі кордицепса від мурахи до людини малоймовірний, тому що ми дуже відрізняємося, навіть на фундаментальних рівнях.

Раніше Фокус писав про стародавні зомбі-клітини. Вчені виявили молекули, здатні редагувати свою інформацію через 2,6 млрд. років.