Зомби-инфекция из сериала "Одни из нас" существует, но имеет некоторые отличия, - ученые

В сериале "Одни из Нас", по мотивам одноименной игры, цивилизацию уничтожил грибок, превращающий людей в зомби. И эта инфекция далеко не выдумка сценаристов.

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Ophiocordyceps unilateralis, так же известный как кордицепс, либо "грибок-поработитель муравьев", заражает насекомых, таких как муравьи и пауки. Как и любой представитель паразитов, кордицепс полностью лишает тело своей жертвы питательных веществ, перед тем как наполнить его спорами, которые позволяют ему размножаться. После заражения, грибок "подталкивает" насекомое к поиску вершины, такой как дерево, либо высоко растущей травы. Заставив насекомое закрепиться там, кордицепс затем выпускает в воздух споры, заражая прочих насекомых, находящихся поблизости, таким образом замыкая цикл, пишет NPR.

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Брин Дентингер, профессор биологии в Университете штата Юта и куратор отдела микологии в Музее естественной истории штата Юта, рассказал, что грибок является одним из самых известных и, вероятно, наиболее часто встречающихся видов организмов с такой способностью контролировать разум своих жертв. И ученые не совсем уверены, как кордицепс может оказывать такое воздействие на насекомых, хотя теории существуют.

"Похоже, существует некая комбинация физических манипуляций с мышечными волокнами, например врастание в сам мозг, что может повлиять на его поведение, — сказал он. Но также очень вероятно, что на хозяина воздействует какая-то химическая молекула, будь то небольшие белки или какие-то другие вещества, которые, в конечном итоге, манипулируют поведением мозга".

Дентингер, который также является поклонником теле-адаптации "Одни из нас", сказал, что есть некоторые существенные различия между тем, как грибок изображается в сериале и в реальной жизни. Кордицепс обычно не заражает других хозяев через рот и инфицированные не связаны друг с другом через некий коллективный разум. И, пожалуй, самое главное: грибок не может поражать человека.

"Температура нашего тела достаточно высока, чтобы у большинства организмов их белки денатурировали при такой температуре, и поэтому они не могут выжить в нем", — сказал он.

Но есть виды грибков, которые способны выдерживать более высокие температуры и поэтому могут заразить человека. Изменение климата, как объясняет Дентингер, наделяет некоторые грибы способностью выдерживать более высокие температуры. И вполне возможно, что грибок с подобными способностями к контролю над разумом в какой-то момент сможет выдерживать температуру человеческого тела.

"Это может быть одной из причин, по которой мы наблюдаем больше грибковых инфекций у людей, но опять же, на сегодняшний день ни одна из них не является такой же страшной, как кордицепс, — сказал он. Возможно, подобный паразит появится в будущем, но на данный момент это невозможно".

И, как сказал Дентингер, уже существуют виды грибков, которые изменяют мыслительную деятельность человека, такие как псилоцибин, также известный как "волшебный гриб". Между тем другие виды грибов уже повсеместно присутствуют в жизни человека. Возьмем, к примеру, дрожжи, которые содержатся в хлебе и в кишечнике человека.

И хотя перспектива того, что грибок сможет манипулировать поведением человека, не является невозможной, по словам Дентингера, это маловероятно. Признаки гриба, которые позволяют ему атаковать насекомое-хозяина, очень специфичны для этого насекомого, и его нелегко передать другому виду. Ученый заявил, что вариант передачи кордицепса от муравья к человеку маловероятен, потому что мы очень сильно различаемся, даже на фундаментальных уровнях.

Ранее Фокус писал про древние зомби-клетки. Ученые обнаружили молекулы, способные редактировать свою информацию спустя 2,6 млрд лет.