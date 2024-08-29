Одержимий дияволом. Вчений показав кошмарне фото тарантула, зараженого зомбі-грибком

Грибок захопив контроль над розумом та руховими функціями господаря, а потім убив його та перебрався у нову жертву.

Related video

Зомбі-грибок, відомий як кордицепс, надихнув творців популярної відеогри та телесеріалу "Один з нас", де люди виборюють виживання після того, як інфекційний грибок починає перетворювати їх на зомбі. Проте зомбі-грибок існує і в реальному світі, до того ж вченим відомо відразу кілька видів, які атакують певний тип хребетних, пише Daily Mail.

Польовий дослідник дикої природи Кріс Кетола, який працює в перуанській Амазонії, натрапив на мертвого тарантула, зараженого зомбі-грибком, і зняв його. Вчений зазначає, що грибок захопив контроль над розумом та руховими функціями господаря, а потім зжер його тіло і проріс зсередини. За словами Кетола, захопивши нервову систему тарантула, зомбі-грибок змусив його "прийти в це місце", а потім, коли тарантул помер, він, ймовірно, перебрався в тіло наступної жертви.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливіші новини зі світу науки!

За словами дослідників, кожен окремий вид кордицепсу заражає певний тип безхребетних. Однак тип, що заражає лише тарантулів, зустрічається надзвичайно рідко — нинішній випадок став третім, який колись бачив Кетола.

Вчені зазначають, що ця знахідка жахає, проте також є неймовірним явищем для науки — щось подібне можна зустріти вкрай рідко. Коли комаха-господар заражається кодрицепсом, грибок починає виснажувати його тіло, висмоктуючи з нього поживні речовини — харчуючись комахою зсередини.

Після цього грибок наповнює тіло господаря спорами, що дозволяють йому розмножуватися, а після грибок зламує розум комахи або павука. В результаті спори повністю контролюють мозок та нервову систему жертви, змушуючи її переміститися у вище місце з великою кількістю сонячного світла та тепла. Таким чином, зомбі-грибок опиняється в умовах, найбільш ідеальних для розмноження грибка.

Коли поневолений господар помирає, грибок виривається з його тіла і випускає більше спор, здатних заразити комах поблизу. Зазначимо, що вченим багато що відомо про те, як грибок поширюється, проте все ще залишається загадкою, як кордицепс примудряється захопити розум та рухові функції свого господаря.

Нещодавні дослідження виявили хімічні сигнали від грибів усередині інфікованих комах: деякі з цих сигналів, ймовірно, є білками, що секретуються, націленими на поведінкові системи жертви.

На щастя для людей, у реальному світі кордіцепс не здатний заражати людей. Кожен із цих видів грибів є вузькоспеціалізованим, що означає, що вони еволюціонували, щоб заражати лише кількох вибраних господарів.

Раніше Фокус писав про те, що чоловік виростив зомбі-гриб, який живиться його кров'ю та плоттю.