Одержимый дьяволом. Ученый показал кошмарное фото тарантула, зараженного зомби-грибком

Грибок захватил контроль над разумом и двигательными функциями хозяина, а затем убил его и перебрался в новую жертву.

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Зомби-грибок, известный как кордицепс, вдохновил создателей популярной видеоигры и телесериала "Один из нас", где люди борются за выживание после того, как инфекционный грибок начинает превращать их в зомби. Однако зомби-грибок существует и в реальном мире, причем ученым известно сразу несколько видов, которые атакуют определенный тип позвоночных, пишет Daily Mail.

Полевой исследователь дикой природы Крис Кетола, работающий в перуанской Амазонии, наткнулся на мертвого тарантула, зараженного зомби-грибком, и заснял его. Ученый отмечает, что грибок захватил контроль над разумом и двигательными функциями хозяина, а затем сожрал его тело и пророс изнутри. По словам Кетола, захватив нервную систему тарантула, зомби-грибок заставил его "прийти в это место", а затем, когда носитель умер, он, вероятно, перебрался в тело следующей жертвы.

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По словам исследователей, каждый отдельный вид кордицепса заражает определенный тип беспозвоночных. Однако тип, заражающий лишь тарантулов, встречается чрезвычайно редко — нынешний случай стал третьи, который когда-либо видел Кетола.

Ученые отмечают, что данная находка ужасает, однако также является невероятным явлением для науки — нечто подобное можно встретить крайне редко. Когда насекомое-хозяин заражается кодрицепсом, грибок начинает истощать его тело, высасывая из него питательные вещества — питаясь насекомым изнутри.

После этого грибок наполняет тело хозяина спорами, позволяющими ему размножаться, а после грибок взламывает разум насекомого или паука. В результате споры полностью контролируют мозг и нервную систему жертвы, заставляя ее переместиться в более высокое место с большим количеством солнечного света и тепла. Таким образом зомби-грибок оказывается в условиях, наиболее идеальных для размножения грибка.

Когда порабощенный хозяин умирает, грибок вырывается из его тела и выпускает больше спор, способных заразить насекомых поблизости. Отметим, что ученым многое известно о том, как грибок распространяется, однако все еще остается загадкой, как кордицепс умудряется захватить разум и двигательные функции своего хозяина.

Недавние исследования обнаружили химические сигналы от грибов внутри инфицированных насекомых: некоторые из этих сигналов, вероятно, являются секретируемыми белками, нацеленными на поведенческие системы жертвы.

К счастью для людей, в реальном мире кордицепс не способен заражать людей. Каждый из этих видов грибов является узкоспециализированным, что означает, что они эволюционировали, чтобы заражать только нескольких избранных хозяев.

Ранее Фокус писал о том, что мужчина вырастил зомби-гриб, питающийся его кровью и плотью.