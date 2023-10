45 млн лет жуткой истории. Мужчина вырастил зомби-гриб, питающийся его кровью и плотью (видео)

Грибной энтузиаст сначала вырастил чудовищный гриб, используя собственную кровь и кожу, а затем отведал его на вкус.

Кордицепс является необычно модным грибом, питающимся мертвецами. Уже более 1500 лет он является основным продуктом китайской медицины, а в последнее время его также настигла слава центрального элемента зомби-апокалипсиса, благодаря популярной адаптации видеоигры The Last of Us канала HBO, пишет Daily Mail.

В результате этот гриб стал настолько популярен, что один из энтузиастов, пользователь TikTok @Southernspore, опробовал этот "зомби-твист". Молодой человек использовал собственную плоть и кровь, чтобы вырастить зомби-гриб.

Грибной энтузиаст использовал собственную кровь и разорванную мозолистую кожу, чтобы подпитываться свое детище. После он даже поместил кусочек хараженной грибком мертвой кожи под микроскоп, чтобы показать "гифы" кордицепса — светящиеся нитевидные структуры, выращенные на диете из человеческой крови и плоти.

Более того, грибной энтузиаст не просто вырастил зомби-гриб, но также попробовал его. Парень заявил, что кордицепс имеет "отвратительный желтый оттенок", в то же время на вкус он был удивительно "сладким". Он также заявил, что ему было бы интересно сравнить вкус гриба, выращенного обычным способов, со вкусом того, который он вырастил на собственной коже и плоти.

Отметим, что грибной энтузиаст намерен провести этот эксперимент снова, однако на этот раз он планирует использовать кровь животных. В дальнейшем он также планирует повторить эксперимент с костями и мясом животных.

Предыдущие исследования, проведенные учеными-медиками из Кореи и Египта, показали, что кордицепс также можно использовать для лечения рака. Впрочем, исследователи также отмечают, что из-за своей склонности питаться трупами насекомых и других существ, кордицепс, вероятно, никогда не утратит своей репутации грибка-зомби.

Кстати, ранее в 2023 году помощник куратора микологии Нью-Йоркского ботанического сада Жоау Араужо, рассказал, что кордицепс эволюционировал, что позволило ему превращать муравьев в зомби. Предполагается, что первого муравья гриб заразил около 45 миллионов лет назад. Исследования показывают, что изначально гриб-зомби питался жуками, а затем перешел к муравьям, когда они оба оказались в одном и том же дереве.

