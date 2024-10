Зомби-апокалипсис на Земле: могут ли его начать грибы, порабощающие и пожирающие мозг

В мире дикой природе действительно есть организмы, способные взять под контроль действия другого живого организма.

Related video

Кинематограф, книги и видеоигры вселяют в нас страх перед зомби, которые способны проникнуть в наши головы. Живые организмы, одержимые зомби, не способны контролировать собственные тела и поведение, вместо чего они выполняют то, чего требует от них хозяин, будь то грибок, вирус или что-то другое, пишет Science Alert.

Отметим, что термин "зомби" происходит из вуду — религии, развившейся на карибском острове Гаити. Позже идею "армии нежити" подхватили создатели видеоигр и фильмов, например, "Ходячие мертвецы" или Resident Evil. Впрочем, все это вымышленные истории, а что же в реальном мире? Ученые отмечают, что в дикой природе на самом деле множество реальных примеров, когда один организм способен контролировать поведение другого организма.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам доцента кафедры микологии и фитопатологии в Университете Западной Вирджинии Мэтта Кассона, он занимается изучением грибов — огромного биологического царства, в который входят грибы, плесень, дрожжи и грибы-зомби. К счастью для человечества и других живых организмов, они, как правило, нацелены на насекомых.

Похитители тел

Одним из наиболее известных примеров является гриб-зомби Ophiocordyceps unilateralis, который является частью более крупной группы, известной как грибы Cordyceps. Именно он вдохновил создателей видеоигры и сериала HBO The Last of Us, где грибковая инфекция распространяется по миру, превращая людей в зомби, что приводит к краху общества.

В реальном мире эти грибки не опасны для людей, но входят в контакт с муравьями — крохотные репродуктивные частицы размером с пыльцу попадают в муравья с дерева или растения над головой. Когда споры проникают в тело муравья, не убивая его.

Попадая в тело хозяина грибок распространяется в форме дрожжей — муравей в результате перестает общаться с сородичами и бесцельно бродит, пока в конце концов не становится гиперактивным. Далее грибок заставляет насекомое забраться на растение, уцепиться зубами в лист или стебель — в этот момент грибок переходит в новую фазу и поедает органы носителя, в том числе и мозг. Из головы мертвого насекомого вырывается стебель и производит споры, которые падают на здоровых муравьев внизу, начиная цикл заново.

За десятилетия работы ученые описали множество видов Ophiocordyceps: каждый из них весьма миниатюрный и ведет специализированный образ жизни. Например, некоторые обитают лишь в определенных областях, но ученые считают, что в мире существует еще множество видов, которые все еще неизвестны науке.

Еще один гриб-зомби Massospora cicadina в последнее время привлек к себе множество внимания. Он заражает и контролирует периодических цикад, которые живут под землей и ненадолго вылезают для спаривания в 13- или 17-летних циклах. Гриб поддерживает цикад энергией и позволяет им летать, даже когда он потребляет и заменяет их задние части и брюшки.

Нимфа цитрусовой цикады, зараженная Ophiocordyceps sobolifera Фото: Matt Kasson

Настоящие угрозы грибов

Исследователи считают, что эти партнерские отношения, приводящие к смерти одного из партнеров, формировались и совершенствовались в течение миллионов лет эволюции. Гриб, который специализируется на заражении и контроле муравьев или цикад, должен был бы развить совершенно новые инструменты. Ученые уверены, что для развития такого навыка потребовались миллионы лет, однако это также означает, что в будущем они могут развить другую способность — заражать и другие виды.

По словам Кассона, в своих исследованиях он собрал и обработал сотни живых организмов и мертвых зомби-цикад, а также огромное количество насекомых, пауков и многоножек, зараженных грибком. Ученый препарировал огромное количество образцов и открыл удивительные аспекты биологии. Например, Aspergillus fumigatus и Cryptococcus neoformans оба могут проникать в легкие людей и вызывать серьезные осложнения, похожие на пневмонию. В то же время Cryptococcus neoformans может распространяться за пределы легких в центральную нервную систему и вызывать такие симптомы, как скованность шеи, рвота и чувствительность к свету.

Статистика также указывает на то, что инвазивные грибковые заболевания растут по всему миру, так же как и распространенные грибковые инфекции. Исследователи успокаивают, что не все грибки страшны для здоровья человека и других существ, но многие из них действительно могут навредить.

Десятки 13-летних цикад, зараженных Massospora cicadina, готовятся к сушке и анализу в микологической лаборатории Фото: Matt Kasson

Ранее Фокус писал о том, что вирусы заключают сделки и создают смертоносных "гибридов", ученые напуганы.