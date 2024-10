Зомбі-апокаліпсис на Землі: чи можуть його почати гриби, що поневолюють і пожирають мозок

У світі дикої природи дійсно є організми, здатні взяти під контроль дії іншого живого організму.

Кінематограф, книги та відеоігри вселяють у нас страх перед зомбі, які здатні проникнути в наші голови. Живі організми, одержимі зомбі, не здатні контролювати власні тіла і поведінку, натомість вони виконують те, що вимагає від них хазяїн, чи то грибок, чи то вірус, чи то щось інше, пише Science Alert.

Зазначимо, що термін "зомбі" походить із вуду — релігії, що розвинулася на карибському острові Гаїті. Пізніше ідею "армії нежиті" підхопили творці відеоігор і фільмів, наприклад, "Ходячі мерці" або Resident Evil. Утім, усе це вигадані історії, а що ж у реальному світі? Науковці зазначають, що в дикій природі насправді безліч реальних прикладів, коли один організм здатен контролювати поведінку іншого організму.

За словами доцента кафедри мікології та фітопатології в Університеті Західної Вірджинії Метта Кассона, він займається вивченням грибів — величезного біологічного царства, до якого входять гриби, пліснява, дріжджі та гриби-зомбі. На щастя для людства та інших живих організмів, вони, як правило, націлені на комах.

Викрадачі тіл

Одним із найвідоміших прикладів є гриб-зомбі Ophiocordyceps unilateralis, який є частиною більшої групи, відомої як гриби Cordyceps. Саме він надихнув творців відеогри та серіалу HBO The Last of Us, де грибкова інфекція поширюється світом, перетворюючи людей на зомбі, що призводить до краху суспільства.

У реальному світі ці грибки не є небезпечними для людей, але входять у контакт із мурахами — крихітні репродуктивні частинки розміром із пилок потрапляють до мурахи з дерева або рослини над головою. Коли спори проникають у тіло мурахи, не вбиваючи її.

Потрапляючи в тіло господаря, грибок поширюється у формі дріжджів — мураха внаслідок цього перестає спілкуватися з родичами та безцільно блукає, поки врешті-решт не стає гіперактивною. Далі грибок змушує комаху залізти на рослину, вчепитися зубами в листок або стебло — у цей момент грибок переходить у нову фазу і поїдає органи носія, зокрема й мозок. З голови мертвої комахи виривається стебло і продукує спори, які падають на здорових мурах унизу, починаючи цикл заново.

За десятиліття роботи вчені описали безліч видів Ophiocordyceps: кожен з них вельми мініатюрний і веде спеціалізований спосіб життя. Наприклад, деякі мешкають лише в певних областях, але вчені вважають, що у світі існує ще безліч видів, які все ще невідомі науці.

Ще один гриб-зомбі Massospora cicadina останнім часом привернув до себе безліч уваги. Він заражає і контролює періодичних цикад, які живуть під землею і ненадовго вилазять для спарювання в 13- або 17-річних циклах. Гриб підтримує цикад енергією і дає їм змогу літати, навіть коли він споживає і замінює їхні задні частини та черевця.

Німфа цитрусової цикади, заражена Ophiocordyceps sobolifera Фото: Matt Kasson

Справжні загрози грибів

Дослідники вважають, що ці партнерські стосунки, які призводять до смерті одного з партнерів, формувалися й удосконалювалися протягом мільйонів років еволюції. Гриб, який спеціалізується на зараженні та контролі мурашок або цикад, мав би розвинути абсолютно нові інструменти. Вчені впевнені, що для розвитку такої навички знадобилися мільйони років, однак це також означає, що в майбутньому вони можуть розвинути іншу здатність — заражати й інші види.

За словами Кассона, у своїх дослідженнях він зібрав і обробив сотні живих організмів і мертвих зомбі-цикад, а також величезну кількість комах, павуків і багатоніжок, заражених грибком. Вчений препарував величезну кількість зразків і відкрив дивовижні аспекти біології. Наприклад, Aspergillus fumigatus і Cryptococcus neoformans обидва можуть проникати в легені людей і викликати серйозні ускладнення, схожі на пневмонію. Водночас Cryptococcus neoformans може поширюватися за межі легень у центральну нервову систему і спричиняти такі симптоми, як скутість шиї, блювота і чутливість до світла.

Статистика також вказує на те, що інвазивні грибкові захворювання зростають по всьому світу, так само як і поширені грибкові інфекції. Дослідники заспокоюють, що не всі грибки страшні для здоров'я людини та інших істот, але багато хто з них справді може нашкодити.

Десятки 13-річних цикад, заражених Massospora cicadina, готуються до сушіння й аналізу в мікологічній лабораторії Фото: Matt Kasson

Раніше Фокус писав про те, що віруси укладають угоди й створюють смертоносних "гібридів", вчені налякані.