Популярный сериал The Last of Us побил очередной рекорд с выходом новой серии, — Variety

Музыкальная премия "Грэмми" не смогла отвлечь зрителей от просмотра нашумевшего сериала про зомби-апокалипсис. Рейтинги не только не просели, но еще и возросли.

Один из самых популярных и обсуждаемых сериалов 2023 года The Last of Us продолжает бить рекорды по просмотрам по всему миру. Об этом сообщает портал Variety.

Четвертый эпизод, который вышел 6 февраля, успел набрать еще больше просмотров, нежели третий. Даже трансляция премии "Грэмми" никак не повлияла на рейтинги картины.

Аудитория сериала продолжает расти, и на канале HBO четвертый эпизод посмотрело одновременно 7,5 миллионов человек, что на 17% больше числа, которое было неделю назад.

Издание отмечает, что сериал имеет небывалый успех, так как во время трансляции самой популярной в мире премии "Грэмми" просмотры не только не просели, но еще и возросли.

По словам критиков, сейчас The Last of Us стремится обойти по просмотрам "Дом дракона", который в прошлом году вызвал тоже фурор. При этом, пятую серию выпустят на несколько дней раньше, и такое решение канал НВО принял из-за предстоящего "Супербоула", который будет транслироваться 13 февраля. В этот раз рейтинги могут упасть, так как внимание будет смещено.

Финальная 9 серия выйдет в эфиры в ночь, когда будет проходить кинопремия "Оскар", и это будет еще одним испытанием для сериала, так как зрителям придется выбирать между двумя событиями.

Напомним, что сериал НВО The Last of Us продолжает бить рекорды, однако внимательные зрители уже заметили логическую дыру во втором эпизоде. Об этом сообщил один из зрителей на форуме Reddit.

Также портал NPR писал, что, по словам ученых, зомби-инфекция из сериала "Одни из нас" существует, но имеет некоторые отличия. Кордицепс обычно не заражает других хозяев через рот и инфицированные не связаны друг с другом через некий коллективный разум, и он не может поразить человека.