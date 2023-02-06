В основе сериала "Одни из нас" – Дракула. А гриб кордицепс, который там ест людей, мы сами употребляем в пищу
Премьера экранизации игры The Last of Us произвела фурор, но внутри зомби-апокалипсиса лежат сюжеты двух романов прошлого :"Дракула" и "Я – легенда". Что касается гриба-паразита, то в реальной жизни он полезен для человека.
Третий эпизод сериала "Одни из нас", вышедший 29 января на HBO, оказался неоднозначным, хотя прибавил аудитории каналу. Пользователи Metacritic оценили третью серию на 5 баллов из 10, хотя прошлые эпизоды собрали 8,9 балла и 9 баллов. Зрителям не понравилось, что авторы телепроекта уделили много внимания раскрытию взаимоотношений двух персонажей, Билла и Фрэнка , которые в игре упоминались вскользь. Многие считали, что создателям сериала нужно концентрироваться только на истории Элли и Джоэла – мужчине и девочке-подростку, которые путешествуют по территории США, заполненной до краев жертвами эпидемии – мутировавшими людьми-грибами.
В целом "Одни из нас" показал чрезвычайно успешный старт. Однако, как ни удивительно, в центре любой истории о зомби-апокалипсисе, и этой, в том числе — два бестселлера прошлого: "Дракула" (1891) и "Я – легенда" (1954).Важно
Создателям сериала удалось полностью воспроизвести персонажей и постапокалиптическую реальность игры, героям которой приходится не только хорошо стрелять и драться, но и решать сложные моральные дилеммы.
По сюжету – живет обычная семья: отец Джоэл (строитель) и дочь-подросток Сара, и брат отца — Томми. Начало, как в бытовой драме. Девочка остается одна дома, как вдруг по телевизору передают экстренные новости и картинка за окном начинает меняться. "Что-то не то творится с соседями", — говорит озадаченно отец, придя с работы…
Похоже начиналась "Война миров" (2005) Стивена Спилберга: мужчина в разводе, двое детей. Он с ними дома. И тоже – чрезвычайные новости по телевизору. В "Войне миров" инопланетяне-паразиты нагрянули, а здесь – грибы-паразиты (кордицепс) – с насекомых на людей перекинулись. Но обстановка в результате получилась близкая: взрывы, вереницы машин, паника.
История о паразитах
Чтобы понять, откуда ноги растут у жанра зомби-апокалипсис, нужно вспомнить роман американского писателя Ричарда Мэтисона "Я – легенда" (1954), который несколько раз был экранизирован (широко известен одноименный блокбастер 2007 года с Уилом Смитом).
Мэтисона, в свою очередь, вдохновил "Дракула" (1891) ирландца Брэма Стокера.
Как известно, герой "Я – легенды" — человек, у которого иммунитет от заразы, которая передалась от летучих мышей людям и сделала их зомби-вампирами. Идея романа появилась у Мэтисона во время просмотра фильма ужасов "Дракула": "Если один вампир — это страшно, каково будет увидеть целый мир вампиров?"
Мэтисон еще раз перечитал роман Брэма Стокера и сделал перевертыш: человек с иммунитетом остался один, а кругом – инфицированные летучими мышами вампироподобные граждане, которые замочили в финале этого одного – нормального. Именно так он стал "легендой" в книге — а не сделав сыворотку и став спасителем, как в фильме 2007 года.Важно
Так в целом выглядит сюжетная матрешка мифа произведений о вампирах и зомби, в ее центре – вампир Дракула. Граф, кусая свои жертвы, полностью выпивал из них кровь — или "отхлебывал" немного, не убивая – это было делом его личного выбора. Но именно идея, что инфицированный вампир кусает свои жертвы и далее они сами становятся вампироподобными существами легла в основу романа "Я – легенда", который породил целый жанр.
В новых произведениях на эту тему два варианта развития событий: либо мы все становимся кровопийцами по образу и подобию Дракулы, либо с трудом избавляемся от такого "подарка" человечеству. В сериале "Одни из нас" – второй.
Кордицепс сушеный
Что касается сериала "Одни из нас", то здесь роль паразита выполняет не летучая мышь или "классический" вампир, а грибок кордицепс, который в природе проникает в организм муравья (гусеницы, жука) и заставляет его поменять поведение. Через две недели зараженный муравей уходит из колонии, закрепляется на листике, впиваясь челюстями, и дальше дает себя пожирать: грибы таким образом обеспечивают себе питательную среду для распространения спор. Внешний вид гриба кордицепса пугающе-необычен: тонкая грибная ножка, растущая прямо из головы насекомого. Поэтому в Китае его называют "голова-картофель". Да и по-латыни похоже. Cordyceps: cord — булава, ceps — голова. В сериале "Одни из нас" эта модель перенесена с муравья — на человека: гриб-паразит манипулирует человеческой жертвой.
В обычной жизни это невозможно – грибы умирают при температуре, нормальной для человека. Более того — это люди едят кордицепсы, потому что он чрезвычайно полезен. Сушеный кордицепс употребляют в качестве пищевой добавки (50 граммов — 175 грн.). Как настойку, в пилюлях или перемолотый — в виде муки.
В Голливуде кордицепс давно в моде, его обожают актрисы Гвинет Пэлтроу и Анжелика Хьюстон. Почему? Это стопроцентное омолаживающее и укрепляющее средство. То, что недавно стало известно на Западе, давно топ — в Китае. Эти грибы в Поднебесной ели императорские семьи. В китайской медицине кордицепс известен как стимулятор и природный антибиотик, его там называли "эликсир жизни" (залезьте в Сеть — найдете длинный список болезней, от которых он спасает).
Так что в реале это человек уничтожает кордицепс, а не наоборот.
Но — кино есть кино!Важно