Премьера "Одни из нас" произвела фурор. Почему сериал заставит вас плакать, как игра, по которой сделан

Культовая парочка контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли перескочила из видеоигры – в сериал.

После выхода первого эпизода сериал "Одни из нас" получил высочайшие оценки критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes – 99%, на сайте iMDb – 9,4 из 10, обойдя на старте такие популярные проекты HBO как "Игра престолов" и "Дом Дракона". За неделю пилот посмотрели 19 млн. зрителей. Но аудитория второго эпизода, вышедшего 23 января, выросла на 22%. Фурора НВО удалось добиться потому, что они работали с компаниями-создателями видеоигры The Last of Us (2013), по которой снят проект.

Фокус разобрался, какие именно фишки сработали на этот раз.

Создателям сериала удалось полностью воспроизвести персонажей и постапокалиптическую реальность игры The Last of Us, героям которой приходится не только хорошо стрелять и драться, но и решать сложные моральные дилеммы. Когда этот выбор особенно труден – геймерам, а теперь и зрителям – сложно сдержать слезы. Игра The Last of Us была сделана как фильм и произвела в свое время фурор среди игроманов, став самым прибыльным проектом компании Sony.

В основе сегодняшнего триумфа лежит тот факт, что сценаристом компьютерной игры The Last of Us (буквальный перевод — "Последние из нас") и телеверсии является один и тот же человек – американо-израильский автор Нил Дракманн. Ему в помощь для телеадаптации дали сценариста Крейга Мейзина – того, кто идеально выстроил драматическое пересечение судеб и характеров вокруг атомной катастрофы в нашумевшем сериале "Чернобыль" (2019). К тому же он утверждал, что он сам – фанат игры The Last of Us и прошел ее 12 раз.

[ + – ] Нил Дракманн, сценарист игры и сериала "Одни из нас"

Игра The Last of Us, выпущенная компанией Sony, революционировала рынок видеоигр, потому что мало чем отличалась от полноценного фильма, кроме того нюанса, что геймер мог играть за одного из игроков, а зритель просто наблюдает за действием. В игре "Одни из нас" была проработана масса бытовых деталей, характеры, история грибковой эпидемии, охватившей планету. Задача выживания в таких чрезвычайных условиях ставила перед персонажами серьезные моральные дилеммы, когда они были вынуждены приносить жертвы – иногда это жизнь близких людей, иногда – собственная. Все эти эпизоды заставляли игроков плакать. Один из подробных видеообзоров игры так и называется: "Как The Last of Us заставляет рыдать".

Впервые в истории игра перестала быть только аттракционом, а стала драматическим действом, когда тебе дороги персонажи и ты осознаешь, какой трудный выбор им приходится делать, чтобы спасти свое окружение и все человечество. Нил Дракманн оказался мастером такого рода "вилок": что сделать – поступить эгоистически или потерять самое дорогое? Все персонажи игры оцифрованы с реальных актеров.

За пять лет, к 2018 году, игра The Last of Us стала самым прибыльным проектом Sony. Ее разработчики – студия Naughty Dog — сообщили, что видеозабава была продана тиражом 17 миллионов копий. The Last of Us 2, выпущенная в 2020 году, тоже установила несколько рекордов по продажам, еще в 2022 году, перейдя отметку в 10 млн. копий.

Разумеется, платформа НВO не могла спокойно наблюдать за этим финансовым прорывом и заключила контракт на создание телеадаптации The Last of Us.

"Одни из нас". Невеселые старты

Итак, по сюжету – живет обычная семья: отец Джоэл и дочь-подросток Сара. У отца еще есть брат Томми. На стенах их дома — афиши любимых рок-групп девочки. Отец-строитель договаривается по телефону о подрядчиках. Начало, как в бытовой драме. Девочка остается одна дома, как вдруг по телевизору начинают передавать экстренные новости и картинка за окном начинает меняться. "Что-то не то творится с соседями", — говорит озадаченно отец, наконец придя с работы…

[ + – ] Герои игры — Джоэл (Трой Бейкер) и Элли (Эшли Джонсон)

Можете посмотреть эту завязку игры The Last of Us, чтобы составить о ней представление.

[ + – ] Одни из нас (The Last of Us) — Начало игры / Первые минуты

Так же, кстати, начиналась и "Война миров" (2005) Стивена Спилберга: мужчина в разводе, двое детей. Он с ними остался дома. И тоже – вдруг неприятные новости по телевизору. В "Войне миров" инопланетяне-паразиты нагрянули, а здесь – грибы-паразиты (кордицепс) – с муравьев на людей перекинулись. Но обстановка в результате получилась близкая: взрывы, вереницы машин, паника.

Когда Джоэл с дочкой Сарой и братом Томми пытаются вырваться из города, у них помощи просит семья из трех человек: "У нас ребенок". — "У нас тоже", — отрезал Джоэл, объехав несчастных. Однако ему не удается сберечь своего…

The Last of Us — истоки

Заразившиеся соседи в игре – попроще, чем в фильме. В сериале – уже бабушки чуть ли с инвалидных кресел вскакивают вас загрызть: чувствуется, руку к героям приложил создатель "Чернобыля".

Откуда вообще ноги растут у жанра зомби-апокалисис? А это роман американского писателя Ричарда Мэтисона "Я – легенда" (1954), который несколько раз был экранизирован (широко известен одноименный блокбастер 2007 года с Уиллом Смитом). Мэтисона, в свою очередь, вдохновил "Дракула" (1891) ирландца Брэма Стокера, только Мэтисон сделал перевертыш: человек с иммунитетом остался один, а кругом – инфицированные летучими мышами вампироподобные граждане, которые замочили в финале этого одного – нормального. Именно так он стал "легендой" в книге, а не сделав сыворотку и став спасителем, как в фильме 2007 года.

Если взять условную формулу шедевра как воображение – соображение – преображение, то здесь мир трансформировался в худшую сторону в результате паразитических мутаций. Так в целом выглядит сюжетная матрешка мифа произведений о вампирах и зомби, в ее центре – граф-вампир Дракула и "Я – легенда". В новых произведениях на эту тему два варианта развития событий: либо мы все становимся существами по образу и подобию Дракулы, либо с трудом, но избавляемся от такого "подарка" человечеству. В сериале "Одни из нас" – второй.

Главные герои "Одни из нас". Культовая парочка

Вернемся к сериалу, поставленному по игре. По сюжету, уже во второй серии "Одни из нас" прошло 20 лет после вспышки. Планета разбита на вооруженные зоны – там живут не заразившиеся. Между ними шастают толпы мутировавших под воздействием кордицепса граждан – эдакие грибы-вампиры. Тут все как в зомби-апокалипсисах: разрушенные, заросшие города, где в глубинах – зараженные. Если кто в охраняемых зонах подхватывает заразу – его тут же расстреливают на месте.

Джоэл стал жестоким контрабандистом, которого все побаиваются. В политическом ключе идет борьба между военной диктатурой и "цикадами" – повстанцами, которые ратуют за более демократические формы правления.

Карта так ложится, что Джоэлу за определенное вознаграждение "цикады" поручают доставить 14-летнюю девочку Элли (имя как у спасительницы Изумрудного города) – у нее иммунитет к грибкам. Все это тоже не ново.

Фишка игры и сериала в развитии отношений Джоэла и Элли, взрослого мужчины и девочки-сироты, которой он волей-неволей начинает заменять отца. Вот эта парочка и стала культовой: они друг в друге обретают опору. Эта линия напоминает отношения наемного убийцы Леона и девочки Матильды, у которой расстреляли семью, в популярной ленте Люка Бессона "Леон-киллер" (1994).

В роли Джоэла снялся Педро Паскаль, игравший подобную роль в сериале "Мандалорец" (2019), а до этого он засветился в роли принца Оберина Мартелла в "Игре престолов". Здесь у него у него точное попадание в образ: его Джоэл может быть и "простым" строителем, и в меру брутальным контрабандистом с навыками спецназовца.

В роли девочки Элли в сериале "Одни из нас" – юная британская актриса Белла Рамзи, игравшая в "Игре престолов" и получившая детскую BAFTA за главную роль в фэнтезийном сериале "Самая плохая ведьма".

В общем, эта парочка продолжает свой путь сквозь дебри постапокалиптического мира, покоряя всевозможные рейтинги потому, что они демонстрируют то, чего нет у тысяч зомби вокруг – настоящую любовь и поддержку друг друга, сопряженную с самопожертвованием. Именно это в полумертвом мире цепляет за живое.

Вышло две серии сериала "Одни из нас" из девяти. Следующая – 29 января.

[ + – ] Трейлер сериала "Одни из насʼ

