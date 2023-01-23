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Культура

Не каждая находка безопасна. Что ожидать от триллера "Бюро находок" с Альваро Морте (видео)

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Фото: Кадр из фильма | "Бюро находок". ближе к концу кино становится все более невероятным, а наш герой расцветает в мачо

В украинский прокат вышел триллер "Бюро находок" (Objetos), главную роль в котором играет Альваро Морте, ставший популярным после исполнения роли Профессора в сериале "Бумажный дом". Фокус побывал на премьере и рассказывает, что ожидать зрителям, какую тайну раскроют в Бюро и какие есть недостатки.

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"Бюро находок": немножко классического детектива

Грустный и немытый Марио (Альваро Морте) работает в муниципальном Бюро находок, куда свозят все найденное добро в государственных учреждениях, забытое в транспорте и выловленное в реках. Как ни странно – там оседают и найденные деньги, драгоценности и паспорта. Что очень удачно отразится на сюжете в дальнейшем.

Для нашего инфантильного героя эта цивилизационная свалка – своего рода романтичный поиск сокровищ, где он, как Индиана Джонс, выискивает редкие предметы, старинные лампы, игрушки, чинит их и наслаждается результатом.

Но однажды к нему на стол попадает дорогой чемодан, в котором обнаруживаются останки ребенка. Полиция очередным "висяком" не занимается. И Марио при помощи полицейской Хелены (с которой иногда проводит и длительные вечера) начинает самостоятельное расследование.

Еще одна из странностей сюжета – полиция не изъяла в бюро ни чемодан, ни его содержимое – одежду, ветхие документы. Вот с их помощью наш новоявленный детектив восстанавливает первое звено в цепочке, второе… И в результате выйдет на большую бандитскую группу, использующую проституток и торгующую детьми.

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"Бюро находок" — постер фильма

Немножко "индийского кино"

Потом будет большая любовь к девушке с низкой социальной ответственностью Саре (невероятно красивая аргентинская актриса Мария Эухения Суарес Риверо, известная также как девушка звезды ПСЖ Икарди). Которая и приведет Марио даже в далекую Мексику, где находится база картеля по торговле детьми. Вот здесь герою существенно помогут те самые почему-то хранящиеся в бюро находок паспорта, к тому же являющиеся для таможни действительными.

Вообще ближе к концу кино становится все более невероятным, а наш герой расцветает в мачо. До Бандераса не дошел, конечно, но попытки были.

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Триллер "Бюро находок"
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Триллер "Бюро находок"
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Триллер "Бюро находок"
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Триллер "Бюро находок"
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бюро находок, бюро находок альваро морте, бюро находок триллер, бюро находок рецензия, испанский триллер, испанское кино, альваро морте
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В один из самых критических моментов прорывается какой-то мыльный Болливуд.

Главный герой прицелился и готовится выстрелить в заместителя главного злодея, по совместителю — сутенера. В этот момент бывшая проститутка и новая любовь главного героя кричит: "Он мой брат!" Не знаю насчет трагизма ситуации, но смеялось ползала. Все это на фоне того, что Марио с пулей в животе еще полдня бегал и уходил на машине от погони.

Радует, что все-таки концовка "Бюро находок" в последний момент вернулась "на родину", в парадигму европейского кино. Но это вы уже сами посмотрите.

"Бюро находок" — официальный трейлер

"Бюро находок": крепкий середняк с четырьмя названиями

В итоге имеем крепкий боевик на один хороший вечер. Кстати, с совершенно разными переводами названия: "Бюро знахідок" в украинском прокате, "Хранитель тайн" — в русскоязычном переводе, Lost & Found — "Потеряно и найдено" на английском и Objetos — "Объекты" — оригинальное название на испанском.

Альваро Морте сыграл хорошо, постепенно раскрывая тайну героя и переводя его из определенной жизненной апатии к действию, от безразличия – к защите новой любви. Не менее чем 7 из 10. Более сценарий и не предполагал. А сюжетные ляпы, конечно, снижают общую оценку фильму до 6 баллов.

Кроме нашего любимого "Профессора", как уже писалось можно полюбоваться игрой Марии Эухении Суарес Риверо. А также те, кто запомнил испанский креативный фильм ужасов "Платформа", обязательно узнают одного из главных героев – актера Сориона Эгилеора.

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