Не кожна знахідка безпечна. Чого чекати від трилера "Бюро знахідок" з Альваро Морте (відео)

В український прокат вийшов трилер "Бюро знахідок" (Objetos), головну роль у якому грає Альваро Морте, котрий став популярним після виконання ролі Професора у серіалі "Паперовий будинок". Фокус побував на прем'єрі та розповідає, чого чекати глядачам, яку таємницю розкриють у Бюро та які є недоліки.

Related video

"Бюро знахідок": трошки класичного детективу

Сумний і немитий Маріо (Альваро Морте) працює в муніципальному Бюро знахідок, куди звозять все знайдене добро в державних установах, забуте у транспорті та виловлене у річках. Як не дивно – там осідають і знайдені гроші, коштовності та паспорти. Що дуже вдало позначиться на сюжеті надалі.

Для нашого інфантильного героя це цивілізаційне звалище – свого роду романтичний пошук скарбів, де він, як Індіана Джонс, вишукує рідкісні предмети, старовинні лампи, іграшки, лагодить їх і насолоджується результатом.

Але одного разу до нього на стіл потрапляє дорога валіза, в якій опиняються останки дитини. Поліція черговим "висяком" не займається. І Маріо за допомогою поліцейської Хелени (з якою іноді проводить і тривалі вечори) починає самостійне розслідування.

Ще одна з дивинок сюжету – поліція не вилучила в бюро ні валізу, ні її вміст – одяг, старі документи. Ось з їхньою допомогою наш новоявлений детектив відновлює першу ланку в ланцюжку, другу… І зрештою вийде на велику бандитську групу, яка використовує повій і торгує дітьми.

[ + – ] "Бюро знахідок" — постер фільму

Трішки "індійського кіно"

Згодом буде велика любов до дівчини з низькою соціальною відповідальністю Сарі (неймовірно красива аргентинська акторка Марія Еухенія Суарес Ріверо, відома також як дівчина зірки ПСЖ Ікарді). Яка й приведе Маріо навіть у далеку Мексику, де знаходиться база картелю з торгівлі дітьми. Ось тут герою значно допоможуть ті самі паспорти, що зберігаються в бюро знахідок, до того ж для митниці вони є дійсними.

Взагалі ближче до кінця кіно стає дедалі неймовірнішим, а наш герой розквітає у мачо. До Бандераса не дійшов, звісно, але спроби були.

[ + – ] Трилер "Бюро знахідок" [ + – ] Трилер "Бюро знахідок" [ + – ] Трилер "Бюро знахідок" [ + – ] Трилер "Бюро знахідок"

В один із найкритичніших моментів проривається якийсь мильний Боллівуд.

Головний герой прицілився і готується вистрілити у заступника головного лиходія, за сумісником – сутенера. У цей момент колишня повія і нове кохання головного героя кричить: "Він мій брат!" Не знаю щодо трагізму ситуації, але сміялися половина зали. Все це на тлі того, що Маріо з кулею в животі ще півдня бігав та уникав машини від погоні.

Тішить, що все-таки кінцівка "Бюро знахідок" в останній момент повернулася "на батьківщину", в парадигму європейського кіно. Але це ви самі подивіться.

[ + – ] "Бюро знахідок" — офіційний трейлер

"Бюро знахідок": міцний середняк із чотирма назвами

Як наслідок, маємо міцний бойовик на один добрий вечір. До речі, з абсолютно різними перекладами назви: "Бюро знахідок" в українському прокаті, "Хранитель тайн" — у російськомовному перекладі, Lost & Found — "Втрачено та знайдено" англійською та Objetos — "Об'єкти" — оригінальна назва іспанською.

Альваро Морте зіграв добре, поступово розкриваючи таємницю героя і переводячи його з певної життєвої апатії до дії, від байдужості – до захисту нового кохання. Щонайменше 7 із 10. Більше сценарій і не припускав. А сюжетні ляпи, звісно, знижують загальну оцінку фільму до 6 балів.

Окрім нашого улюбленого "Професора", як уже писалося, можна помилуватися грою Марії Еухенії Суарес Ріверо. А також ті, хто запам'ятав іспанський креативний фільм жахів "Платформа", обов'язково впізнають одного з головних героїв – актора Соріона Егілеора.

Важливо