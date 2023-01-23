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Культура

Не кожна знахідка безпечна. Чого чекати від трилера "Бюро знахідок" з Альваро Морте (відео)

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Фото: Кадр із фільму | "Бюро знахідок". Ближче до кінця кіно стає дедалі неймовірнішим, а наш герой розквітає в мачо

В український прокат вийшов трилер "Бюро знахідок" (Objetos), головну роль у якому грає Альваро Морте, котрий став популярним після виконання ролі Професора у серіалі "Паперовий будинок". Фокус побував на прем'єрі та розповідає, чого чекати глядачам, яку таємницю розкриють у Бюро та які є недоліки.

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"Бюро знахідок": трошки класичного детективу

Сумний і немитий Маріо (Альваро Морте) працює в муніципальному Бюро знахідок, куди звозять все знайдене добро в державних установах, забуте у транспорті та виловлене у річках. Як не дивно – там осідають і знайдені гроші, коштовності та паспорти. Що дуже вдало позначиться на сюжеті надалі.

Для нашого інфантильного героя це цивілізаційне звалище – свого роду романтичний пошук скарбів, де він, як Індіана Джонс, вишукує рідкісні предмети, старовинні лампи, іграшки, лагодить їх і насолоджується результатом.

Але одного разу до нього на стіл потрапляє дорога валіза, в якій опиняються останки дитини. Поліція черговим "висяком" не займається. І Маріо за допомогою поліцейської Хелени (з якою іноді проводить і тривалі вечори) починає самостійне розслідування.

Ще одна з дивинок сюжету – поліція не вилучила в бюро ні валізу, ні її вміст – одяг, старі документи. Ось з їхньою допомогою наш новоявлений детектив відновлює першу ланку в ланцюжку, другу… І зрештою вийде на велику бандитську групу, яка використовує повій і торгує дітьми.

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"Бюро знахідок" — постер фільму

Трішки "індійського кіно"

Згодом буде велика любов до дівчини з низькою соціальною відповідальністю Сарі (неймовірно красива аргентинська акторка Марія Еухенія Суарес Ріверо, відома також як дівчина зірки ПСЖ Ікарді). Яка й приведе Маріо навіть у далеку Мексику, де знаходиться база картелю з торгівлі дітьми. Ось тут герою значно допоможуть ті самі паспорти, що зберігаються в бюро знахідок, до того ж для митниці вони є дійсними.

Взагалі ближче до кінця кіно стає дедалі неймовірнішим, а наш герой розквітає у мачо. До Бандераса не дійшов, звісно, але спроби були.

Трилер "Бюро знахідок" Fullscreen
Трилер "Бюро знахідок"
Трилер "Бюро знахідок" Fullscreen
Трилер "Бюро знахідок"
Трилер "Бюро знахідок" Fullscreen
Трилер "Бюро знахідок"
Трилер "Бюро знахідок" Fullscreen
Трилер "Бюро знахідок"
Трилер "Бюро знахідок"
Трилер "Бюро знахідок"
Трилер "Бюро знахідок"
Трилер "Бюро знахідок"

В один із найкритичніших моментів проривається якийсь мильний Боллівуд.

Головний герой прицілився і готується вистрілити у заступника головного лиходія, за сумісником – сутенера. У цей момент колишня повія і нове кохання головного героя кричить: "Він мій брат!" Не знаю щодо трагізму ситуації, але сміялися половина зали. Все це на тлі того, що Маріо з кулею в животі ще півдня бігав та уникав машини від погоні.

Тішить, що все-таки кінцівка "Бюро знахідок" в останній момент повернулася "на батьківщину", в парадигму європейського кіно. Але це ви самі подивіться.

"Бюро знахідок" — офіційний трейлер

"Бюро знахідок": міцний середняк із чотирма назвами

Як наслідок, маємо міцний бойовик на один добрий вечір. До речі, з абсолютно різними перекладами назви: "Бюро знахідок" в українському прокаті, "Хранитель тайн" — у російськомовному перекладі, Lost & Found — "Втрачено та знайдено" англійською та Objetos — "Об'єкти" — оригінальна назва іспанською.

Альваро Морте зіграв добре, поступово розкриваючи таємницю героя і переводячи його з певної життєвої апатії до дії, від байдужості – до захисту нового кохання. Щонайменше 7 із 10. Більше сценарій і не припускав. А сюжетні ляпи, звісно, знижують загальну оцінку фільму до 6 балів.

Окрім нашого улюбленого "Професора", як уже писалося, можна помилуватися грою Марії Еухенії Суарес Ріверо. А також ті, хто запам'ятав іспанський креативний фільм жахів "Платформа", обов'язково впізнають одного з головних героїв – актора Соріона Егілеора.

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